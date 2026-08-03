Tunisie: Coupures d'électricité - Voici la liste complète des régions concernées

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé qu'elle pourrait recourir à des coupures tournantes d'électricité ce lundi 3 août 2026 dans plusieurs régions du pays, afin de préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique.

Dans un avis publié lundi, la STEG précise que ces interruptions pourraient être mises en oeuvre en fonction de l'évolution de la situation sur le réseau électrique et des impératifs d'équilibrage entre la production et la consommation d'énergie. Chaque coupure, si elle s'avère nécessaire, pourrait durer jusqu'à deux heures, avant un rétablissement de l'alimentation électrique sans préavis.

L'entreprise publique souligne que les zones identifiées sont susceptibles d'évoluer au cours de la journée. D'autres secteurs pourraient ainsi être concernés en fonction des besoins du réseau et des contraintes d'exploitation.

La STEG invite les citoyens et les professionnels à prendre les précautions nécessaires afin de limiter les désagréments liés à d'éventuelles interruptions de l'alimentation électrique, notamment en protégeant les équipements sensibles et en anticipant les besoins essentiels.

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Pour signaler toute urgence ou obtenir des informations complémentaires, les clients peuvent contacter le centre de services de la STEG au 71 239 222 ou joindre les numéros figurant sur leurs factures de consommation.