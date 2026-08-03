Tunisie: Nabeul - La STEG annonce des coupures d'électricité ce lundi dans ces régions

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé qu'elle pourrait recourir à des coupures tournantes d'électricité ce lundi 3 août 2026 dans plusieurs localités du gouvernorat de Nabeul, afin de préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique.

Dans un avis publié lundi, la STEG précise que ces interruptions, si elles s'avèrent nécessaires, seront décidées en fonction de l'état du réseau et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation d'électricité. Chaque coupure pourrait durer jusqu'à deux heures, avant un rétablissement de l'alimentation électrique sans préavis.

Les localités susceptibles d'être concernées sont Somâa, Korba, Béni Khiar, Maâmoura, Kélibia, Menzel Temime, Nabeul et Mrezga.

La société souligne toutefois que cette liste n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être concernés en fonction de l'évolution de la situation sur le réseau électrique et des impératifs d'équilibre entre l'offre et la demande.

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La STEG appelle les habitants des zones concernées à prendre les précautions nécessaires afin de limiter les désagréments liés à une éventuelle interruption de l'alimentation électrique.

Pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le centre de services de la STEG au 71 239 222 ou joindre les numéros figurant sur leurs factures de consommation.