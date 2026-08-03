Tunisie: Grand Tunis - Voici les régions concernées par les coupures d'électricité ce lundi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé qu'elle pourrait recourir à des coupures tournantes d'électricité ce lundi 3 août 2026 dans plusieurs secteurs du Grand Tunis, afin de préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique.

Dans un avis publié lundi, la STEG précise que ces interruptions, si elles s'avèrent nécessaires, interviendront en fonction de l'état du réseau électrique et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation. Chaque coupure pourrait durer jusqu'à deux heures, avant un rétablissement de l'alimentation électrique sans préavis.

Les zones susceptibles d'être concernées sont notamment Les Jardins d'El Menzah, El Mourouj, Ben Arous, Mégrine, La Manouba, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, Sidi Frej, La Nouvelle Médina, Borj Ettouil, Sanhaja, Jdeida et Les Berges du Lac.

La société souligne toutefois que cette liste n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être concernés en fonction de l'évolution de la situation sur le réseau et des impératifs liés à l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité.

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La STEG invite les habitants des zones concernées à prendre les précautions nécessaires afin de limiter les désagréments liés à une éventuelle interruption de l'alimentation électrique.

Pour signaler toute urgence ou obtenir des informations complémentaires, les clients peuvent contacter le centre de services de la STEG au 71 239 222 ou joindre les numéros figurant sur leurs factures de consommation.