Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex entame la semaine sur une note positive

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note d'optimisme. L'indice de référence de la Bourse de Tunis a progressé de 0,47 % à 20 133,2 points, dans un volume de 10,3 MD, soutenu par quatre transactions de bloc portant sur le titre AMEN BANK, pour un montant global de 4,2 MD, selon l'analyse de l'intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre STB s'est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 153 mille dinars, l'action de la banque s'est appréciée de 4,5 % à 6,480 D.

Le titre UBCI a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L'action de la banque a enregistré un bond de 4,5 % à 41,800 D dans un volume quasi nul.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux dérisoire de 5 mille dinars, l'action a trébuché de -4,3 % à 4,660 D.

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Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L'action a reculé de - 2,1 % à 12,900 D notant que la valeur a amassé un volume global de 69 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue de susciter l'intérêt des investisseurs, chapeautant le palmarès des échanges et alimentant le marché avec des capitaux de 5,7 MD sur la séance (soit 56 % du volume échangé sur la cote) faisant savoir que la valeur s'est délestée de -0,03 % à 92,240 D.