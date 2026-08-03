Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex entame la semaine sur une note positive

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note d'optimisme. L'indice de référence de la Bourse de Tunis a progressé de 0,47 % à 20 133,2 points, dans un volume de 10,3 MD, soutenu par quatre transactions de bloc portant sur le titre AMEN BANK, pour un montant global de 4,2 MD, selon l'analyse de l'intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre STB s'est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 153 mille dinars, l'action de la banque s'est appréciée de 4,5 % à 6,480 D.

Le titre UBCI a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L'action de la banque a enregistré un bond de 4,5 % à 41,800 D dans un volume quasi nul.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux dérisoire de 5 mille dinars, l'action a trébuché de -4,3 % à 4,660 D.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L'action a reculé de - 2,1 % à 12,900 D notant que la valeur a amassé un volume global de 69 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue de susciter l'intérêt des investisseurs, chapeautant le palmarès des échanges et alimentant le marché avec des capitaux de 5,7 MD sur la séance (soit 56 % du volume échangé sur la cote) faisant savoir que la valeur s'est délestée de -0,03 % à 92,240 D.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.