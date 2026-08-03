Tunisie: La 2e édition du camp d'été sur l'intelligence artificielle s'ouvre à Rejiche

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

La deuxième édition du camp d'été pédagogique se tiendra du 11 au 14 août 2026 au Village des Langues de Rejiche (gouvernorat de Mahdia). Placé sous le thème « Les parcours de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage : de zéro à l'autonomie », cet événement est organisé à l'initiative de l'Association Tunisienne des Initiatives Éducatives (ATIE), en partenariat avec l'Agence Nationale de la Sécurité Cybernétique (ANSC) et le Village des Langues.

Selon un communiqué de l'ATIE, cette manifestation vise à familiariser les participants avec les applications les plus récentes de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif. Le programme combinera des ateliers de formation pratique à un volet culturel et récréatif diversifié.

L'association précise que ce rassemblement s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'innovation pédagogique et de la démocratisation de la culture numérique au sein du système éducatif, afin d'accompagner la transformation digitale en cours dans le secteur de l'enseignement.

Le Village des Langues de Rejiche accueillera ainsi pendant quatre jours de nombreux passionnés d'éducation et d'innovations technologiques désireux de perfectionner leurs pratiques.

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