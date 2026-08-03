Tunisie: Lancement de la saison de cueillette de l'alfa

Un arrêté fixant la durée de la campagne de récolte de l'alfa pour la saison 2026-2027 a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) par le ministre de L'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en date du 30 juillet 2026. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la régulation de l'exploitation de cette ressource végétale.

Calendrier et volumes autorisés

Conformément à cet arrêté, la saison de cueillette de l'alfa s'ouvre le 1er août 2026 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2027. Durant cette période, l'ensemble des opérations liées à la récolte, au transport, au pesage et à l'achat de l'alfa devront être achevées.

Pour cette nouvelle campagne, les estimations du ministère fixent le volume total récoltable à environ 10 000 tonnes.

Mesures de protection de la ressource

Afin de préserver la durabilité de ce patrimoine naturel et de garantir son exploitation raisonnée, le texte interdit strictement la cueillette ainsi que l'irrigation des nappes d'alfa dans certaines zones spécifiques.

Cette décision réglementaire s'appuie sur les dispositions du Code des forêts ainsi que sur les textes juridiques encadrant le secteur agricole et de la pêche en Tunisie.