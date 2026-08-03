Tunisie: Pollution à Radès - Plus de 120 usines déversent leurs déchets non traités dans l'oued Meliane

La ville de Radès est confrontée à un véritable « terrorisme environnemental », a dénoncé ce lundi Wissem Chihidi, membre du conseil local de la délégation de Radès, révélant que 127 entreprises industrielles déversent leurs effluents bruts dans l'oued Meliane.

S'exprimant sur les ondes de Jawhara FM, le membre du conseil local a précisé que la visite effectuée dimanche par le Président de la République, Kaïs Saïed, dans la région visait à inspecter l'avancement des travaux de curage de l'oued Meliane. Il a rappelé que le Chef de l'État avait ordonné le lancement de ces opérations à la suite d'une première visite sur le terrain effectuée le 20 janvier dernier.