Tunisie: Accélérer la transition écologique - Le label « campus universitaire vert » voit le jour

L'initiative « Campus universitaire vert » vise à ancrer la culture environnementale auprès des étudiants et des chercheurs au sein du milieu universitaire, a déclaré le directeur général de l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), Chedly Abdelly.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, le responsable a souligné que cet ensemble de mesures vise à donner aux universités un rôle actif dans le processus de transition écologique et à en faire des acteurs majeurs au service du développement durable.

Les conditions d'obtention du label de qualité

Le responsable a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre plusieurs démarches pour que les établissements puissent obtenir le label de qualité « Campus universitaire vert ». Cela implique notamment la création d'une cellule de gouvernance chargée d'élaborer une stratégie de transition environnementale capable d'interagir avec l'environnement socio-économique et les structures internationales.

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Le responsable a souligné l'importance d'atteindre plusieurs indicateurs clés, tels que la rationalisation de l'énergie et l'adoption d'approches favorisant le passage aux énergies alternatives, à travers la mise en place de programmes intelligents de suivi de la consommation énergétique.

Il a également évoqué la nécessité d'installer des mécanismes pour valoriser les eaux traitées pour l'arrosage des espaces verts au sein des campus, tout comme la collecte et la valorisation des eaux de pluie.

Le directeur général a abordé l'aménagement d'espaces et de parcours au sein des universités afin de réduire l'empreinte carbone, la collecte sélective des déchets et leur transformation en compost organique, ainsi que la lutte contre le gaspillage dans les restos U.

Parmi les autres mesures mises en avant figurent la formation des étudiants aux enjeux environnementaux et au développement durable à travers l'organisation de sessions et de journées d'étude, ainsi que la mobilisation des laboratoires de recherche pour concevoir des innovations liées à l'environnement.

Le directeur général de l'ANPR a précisé que des fonds ont été alloués pour financer les projets qui seront soumis par les 14 universités tunisiennes.

Chedly Abdelly a indiqué que le montant du financement pour un seul projet peut atteindre 800 000 dinars. Il a, toutefois, souligné que l'agence ne pourra pas financer 14 projets simultanément ; une sélection sera donc effectuée par un comité d'experts internationaux spécialisés dans le domaine de l'environnement.

Vers le financement de 26 écoles primaires

Enfin, le directeur général a annoncé qu'au cours de la prochaine année scolaire, 26 écoles primaires bénéficieront d'un financement pour implanter ce système, en coopération avec le ministère de l'Éducation.

L'intervenant a réaffirmé la nécessité de renforcer la conscience environnementale dès le plus jeune âge et de promouvoir une culture de préservation de la nature chez les nouvelles générations.