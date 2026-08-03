Ethiopie: « Green Legacy » - Un grand espoir pour transmettre un pays vert à la prochaine génération, selon la maire Adanech

3 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « L'initiative Green Legacy représente un grand espoir pour léguer une Éthiopie verte aux générations futures », a déclaré Adanech Abiebie, maire d'Addis-Abeba.

La maire Adanech a pris part à la campagne historique de plantation de 800 millions de jeunes arbres qui s'est déroulée aujourd'hui.

S'exprimant lors de l'événement ce matin, la maire a déclaré que l'initiative « Green Legacy » représentait un grand espoir permettant de transmettre une Éthiopie verte à la prochaine génération.

« Aujourd'hui est un jour où nous devons nous mettre à genoux et planter des arbres afin de construire une Éthiopie verte, unis dans la pensée et l'action pour recouvrir le pays de verdure », a-t-elle souligné.

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« Ce que nous plantons aujourd'hui, c'est notre nourriture, notre abri et notre beauté », a déclaré la maire, ajoutant que cette initiative jouait un rôle important dans la lutte contre les défis posés par le changement climatique.

La maire, qui a rappelé que 48 milliards de jeunes plants avaient été plantés à travers le pays au cours des sept dernières années, a qualifié cette réalisation de formidable héritage de notre époque, accompli grâce à l'unité et à la coopération.

Elle a ajouté que tous les segments de la communauté au sein de l'administration municipale se mobilisaient pour planter des jeunes arbres sur des sites désignés, et a exhorté le public à prendre soin des jeunes plants mis en terre.

Lancée en 2019 sous l'impulsion du Premier ministre Abiy, l'initiative « Green Legacy » est devenue un mouvement environnemental phare visant à restaurer les paysages dégradés, à étendre la couverture forestière et à renforcer la réponse de l'Éthiopie au changement climatique.

La campagne de cette année s'articule autour du thème « Semons l'espoir », qui reflète la volonté du pays de faire de la restauration de l'environnement une responsabilité nationale partagée.

Lire l'article original sur ENA.

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