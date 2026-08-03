Ethiopie: L'initiative « GLI Drive » stimule la productivité agricole et renforce la sécurité des bassins versants - Les administrateurs régionaux en chef

Addis Ababa — Les administrateurs en chef des régions d'Oromia et d'Amhara ont déclaré aujourd'hui que l'initiative « Green Legacy » avait considérablement stimulé la productivité agricole, réhabilité des bassins versants dégradés et amélioré les moyens de subsistance des communautés à travers tout le pays.

Participant à des campagnes de plantation d'arbres dans leurs régions respectives, Shimelis Abdisa, administrateur en chef de la région d'Oromia, et Arega Kebede, administrateur en chef de la région d'Amhara, ont souligné que cette initiative était devenue un atout économique et environnemental essentiel.

Shimelis Abdisa s'est joint aux habitants de la woreda de Fentale, dans la zone de Shewa-Est de la région d'Oromia, pour planter des jeunes arbres dans le cadre de la campagne nationale visant à planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée.

Il a souligné que les précédentes campagnes de plantation avaient donné des résultats tangibles, avec de vastes plantations de café, de thé, de fruits et de légumes qui prospèrent actuellement dans toute la région.

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Shimelis a souligné que l'amélioration du microclimat s'est directement traduite par une augmentation des rendements agricoles et a renforcé les projets en cours dans la région en matière d'irrigation, d'élevage et de développement.

Par ailleurs, Arega Kebede a pris la tête d'une campagne de plantation d'une journée menée par des responsables régionaux et locaux dans le woreda de Kalu, dans la zone du Wollo-Sud de la région d'Amhara.

Arega a souligné que l'extension du couvert forestier, la protection de la fertilité des sols et l'enrichissement des réserves d'eau souterraines avaient transformé les pratiques agricoles locales.

Il a expliqué que ces avancées écologiques permettaient désormais aux jeunes et aux agriculteurs de se tourner vers des sources de revenus durables grâce à l'engraissement du bétail, à la production laitière, à l'apiculture et à la culture de fruits à forte valeur ajoutée.

Exprimant sa gratitude envers les communautés locales pour leur mobilisation massive, Arega a réaffirmé l'engagement de l'administration régionale à favoriser la croissance socio-économique grâce à une action publique pacifique et unifiée.

Cet événement d'une journée organisé dans le woreda de Kalu a rassemblé une large coalition de parties prenantes.