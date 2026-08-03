Ethiopie: L'initiative « Green Legacy » stimule la croissance et favorise la cohésion, selon les intervenants

Addis Ababa — Les présidents des deux chambres fédérales éthiopiennes ont salué l'initiative « Green Legacy » (GLI) pour sa contribution à la promotion d'une croissance économique durable et au renforcement de l'unité nationale au-delà des clivages ethniques, religieux et politiques.

S'exprimant aujourd'hui à l'occasion de la campagne nationale visant à planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée, le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, a déclaré que l'Initiative « Green Legacy » était devenue la pierre angulaire de la restauration environnementale, de la transformation agricole et du développement à long terme de l'Éthiopie.

M. Tagesse a déclaré que cette initiative, lancée il y a sept ans par le Premier ministre Abiy Ahmed, avait dépassé le cadre d'une simple campagne saisonnière de plantation d'arbres pour devenir une stratégie nationale de développement globale.

« Green Legacy est un outil essentiel qui nous permet de vivre en harmonie avec la nature et de parvenir à un développement durable. C'est bien plus qu'une simple campagne éphémère », a-t-il souligné.

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Il a ajouté que cette initiative avait contribué à étendre le couvert forestier, à améliorer la productivité agricole et à encourager les citoyens de tout le pays à assumer une responsabilité collective en matière de protection de l'environnement.

« Le GLI appartient au peuple », a déclaré M. Tagesse, soulignant la forte participation citoyenne qui a permis de pérenniser la campagne.

De son côté, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a décrit cette initiative comme un mouvement national qui rassemble les Éthiopiens au-delà de leurs différences ethniques, religieuses ou politiques.

« Le Green Legacy est une obligation commune qui relie la génération d'aujourd'hui à celle de demain à travers la préservation de l'environnement », a ajouté M. Agegnehu.

Il a ajouté que cette initiative avait été reconnue à l'échelle internationale comme un modèle d'action climatique et de gestion environnementale à l'échelle locale.

M. Agegnehu a par ailleurs souligné que le succès de la campagne ne dépendait pas seulement de la plantation de jeunes arbres, mais aussi de la garantie de leur survie grâce à des soins et une protection adéquats.

« Les jeunes arbres plantés doivent être entretenus et se transformer en couvert forestier afin d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement et de résilience climatique », a-t-il déclaré.

Les deux intervenants ont déclaré que le GLI incarnait l'esprit du Medemer en favorisant l'unité, la responsabilité partagée et l'action collective en vue d'un objectif national commun.

« Le Green Legacy renforce les principes d'unité et de responsabilité partagée », a déclaré Agegnehu, appelant les citoyens à continuer de prendre soin des arbres qu'ils plantent.

Avec la participation de millions d'Éthiopiens à travers tout le pays, la campagne de cette année souligne l'engagement continu du pays en faveur de la restauration écologique, de la résilience climatique, du développement durable et de la construction d'un avenir plus vert pour les générations futures.