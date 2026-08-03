Ethiopie: « Le GLI évolue pour devenir une initiative nationale de transformation », déclare le vice-Premier ministre Temesgen

Addis Ababa — Des millions d'Éthiopiens à travers tout le pays se sont rassemblés tôt ce matin à l'occasion du lancement officiel de cette campagne historique visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de mobilisation nationale dans le cadre de l'initiative « Green Legacy ».

Tout en plantant des jeunes arbres aux côtés des citoyens, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné le profond sentiment d'unité et l'engagement commun qui animent cette initiative nationale.

« Aujourd'hui, avant même que les premières lueurs du jour ne touchent nos montagnes, nos plaines et nos vallées, des millions d'Éthiopiens ont répondu à un appel commun », a déclaré Temesgen Tiruneh tout en plantant. « Ensemble, ils ont planté non seulement des arbres, mais aussi de l'espoir. Ensemble, ils ont écrit un nouveau chapitre d'une histoire qui continue d'inspirer le monde entier. »

Cette campagne nationale d'une journée, menée sous le thème « Plantons l'espoir », s'inscrit dans l'objectif plus large de l'Éthiopie de planter 8 milliards de jeunes arbres au cours de la saison des pluies actuelle.

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« Unis par un objectif commun et guidés par une responsabilité partagée envers les générations futures, des Éthiopiens de tous horizons -- enfants et personnes âgées, agriculteurs et universitaires, travailleurs et étudiants, de nos villes jusqu'à nos communautés les plus reculées -- se sont rassemblés dans le cadre d'un effort national historique visant à planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée », a déclaré Temesgen tout en plantant.

Il a souligné que cet effort ambitieux témoignait d'une volonté nationale soutenue qui s'étendait au-delà des frontières du pays.

« Cette ambition audacieuse reflète l'esprit qui caractérise désormais notre "Héritage vert" : nous partons d'une vision, nous persévérons avec détermination et nous agissons dans l'unité », a ajouté Temesgen tout en plantant un arbre. « Chaque année qui passe, notre engagement se renforce, nos réalisations s'amplifient et les bienfaits de ce mouvement dépassent nos frontières, inspirant d'autres acteurs à travers la région. »

Temesgen a déclaré que le mouvement était devenu un pilier fondamental du progrès socio-économique, stimulant directement la restauration des terres, la gestion des bassins versants et la résilience climatique.

« L'Héritage vert n'est plus simplement une initiative environnementale. C'est une transformation nationale », a souligné Temesgen tout en plantant. « Il renforce la sécurité alimentaire, restaure les forêts, protège nos bassins versants, crée des moyens de subsistance et donne les moyens d'agir à une génération qui comprend que le plus bel héritage que nous puissions laisser est une nation plus saine et plus résiliente. »

Alors que les citoyens des villes, des villages et des zones rurales continuaient à planter des jeunes plants tout au long de la journée, Temesgen a souligné l'impact à long terme du travail accompli aujourd'hui.

« Aujourd'hui, nos mains ont renforcé notre avenir. Nos montagnes se pareront d'un manteau de verdure. Nos rivières et nos bassins versants renaîtront », a déclaré Temesgen tout en plantant. « Et jusqu'au coucher du soleil, nous continuerons à planter, car chaque jeune plant est une promesse, chaque arbre un investissement, et chaque geste de préservation une déclaration de foi en l'avenir. »

Concluant son discours tout en plantant, Temesgen a exprimé sa pleine confiance dans le parcours collectif de la nation : « L'Éthiopie sème l'espoir. L'Éthiopie nourrit l'espoir. L'Éthiopie transforme l'espoir en réalité. Et ensemble, avec une détermination inébranlable et une unité durable, nous continuerons d'avancer plus forts que jamais. »