Ethiopie: Plus de 578,6 millions de jeunes arbres ont été plantés à ce jour dans le cadre de la campagne d'une journée « Green Legacy » consacrée à la plantation de jeunes arbres.

3 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La ministre chargée de la Communication gouvernementale, Enatalem Melese, a annoncé que plus de 578,6 millions de jeunes plants avaient été plantés à ce jour dans le cadre de la campagne nationale de plantation d'arbres « Green Legacy », qui se déroule sur une journée.

Dans sa déclaration, la ministre a indiqué que 18,6 millions d'Éthiopiens s'étaient mobilisés pour participer à cette campagne nationale de plantation d'arbres.

En conséquence, 578,6 millions de jeunes plants ont été plantés à ce jour, couvrant une superficie de 209 700 hectares.

La ministre a expliqué que ce résultat correspond à 72 % de l'objectif fixé pour la journée.

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La mise en oeuvre de tels programmes dans un pays aussi vaste et peuplé que l'Éthiopie apporte des avantages économiques, sociaux et politiques durables, a souligné Mme Enatalem.

Elle a notamment souligné que cette initiative de plantation d'arbres renforce l'approvisionnement énergétique du pays en empêchant l'envasement des barrages hydroélectriques et en garantissant un approvisionnement fiable en eau.

La ministre a en outre souligné le rôle essentiel de ce projet dans la garantie de la sécurité alimentaire, grâce à la préservation des nappes phréatiques et à l'amélioration de la productivité dans le domaine de l'irrigation pendant la saison sèche et de la culture du blé.

Elle a expliqué que cela permettait au pays de participer au marché international du carbone et de mettre en place une économie verte solide et résiliente face au changement climatique.

Mme Enatalem a déclaré que la phase de mise en oeuvre à venir produirait des résultats qui démontreraient l'unité inébranlable et l'action concertée du peuple éthiopien.

Lire l'article original sur ENA.

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