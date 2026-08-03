Ethiopie: 800 millions d'arbres en une seule journée - L'engagement historique du pays en faveur du climat

Alors que le monde est confronté à l'aggravation du changement climatique, à l'accélération de la dégradation de l'environnement et à la perte alarmante de biodiversité, l'Éthiopie se trouve à l'aube d'un moment historique pour la nation. Il ne reste que quelques heures avant que des millions d'Éthiopiens ne s'unissent pour planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée -- une action environnementale collective d'une ampleur rarement observée ailleurs dans le monde.

Le 3 août, des millions d'Éthiopiens se rassemble à travers les paysages variés du pays pour planter des arbres dans le cadre de l'Initiative « Green Legacy » (GLI), un mouvement national qui a fait de la restauration de l'environnement un symbole d'engagement national, de responsabilité climatique et de développement durable.

Bien plus qu'une simple campagne de plantation d'arbres, l'Initiative « Green Legacy » incarne l'ambition de l'Éthiopie de reconstruire les écosystèmes, de renforcer la résilience climatique, d'améliorer les moyens de subsistance et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

De l'action locale au leadership mondial en matière de climat

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Lancée en 2019 sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative « Green Legacy » est devenue l'un des programmes de restauration environnementale les plus ambitieux d'Afrique. Elle a mobilisé des citoyens de tous horizons, faisant de la plantation d'arbres une mission nationale commune.

Cette initiative reflète la conviction de l'Éthiopie selon laquelle relever les défis climatiques nécessite une action collective, dans laquelle les gouvernements, les communautés et les individus travaillent ensemble pour restaurer la nature et garantir un avenir durable.

Grâce à la restauration de millions d'hectares de terres, à la protection des bassins versants, au développement de l'agroforesterie et à l'augmentation de la couverture végétale, cette initiative a démontré comment l'action environnementale peut soutenir à la fois la restauration écologique et la transformation économique.

Chaque jeune plant ne représente pas seulement un arbre. Il symbolise un sol restauré, des ressources en eau protégées, une meilleure productivité agricole, une biodiversité accrue et une résilience renforcée pour les communautés confrontées aux effets du changement climatique.

Un héritage écologique au-delà des frontières

Les efforts environnementaux de l'Éthiopie s'inscrivent de plus en plus dans le cadre plus large de sa « diplomatie verte », faisant de l'action climatique un vecteur de coopération régionale et de partenariat international.

L'approche du pays dépasse ses frontières grâce au partage de plants et d'expériences techniques avec d'autres nations africaines, démontrant ainsi que les défis environnementaux nécessitent des solutions à l'échelle du continent.

Les ambitions de l'Éthiopie en matière d'énergie propre renforcent également cette vision. Grâce à des projets d'énergie renouvelable, notamment le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne et d'autres initiatives en faveur de l'énergie verte, l'Éthiopie s'efforce d'élargir l'accès à une électricité durable tout en soutenant la transition de l'Afrique vers une énergie plus propre.

Le message est clair : l'action climatique ne consiste pas seulement à protéger les forêts et les paysages, mais aussi à créer des opportunités, à renforcer les économies et à construire un avenir commun.

Une voix continentale en faveur de la justice climatique

Alors que l'Éthiopie s'apprête à accueillir la COP32, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, le pays met de plus en plus en avant l'importance de la justice climatique et de solutions mondiales équitables.

Pour l'Éthiopie et de nombreux pays en développement, le changement climatique n'est pas un défi lointain. Il affecte déjà l'agriculture, la disponibilité en eau, les écosystèmes et les moyens de subsistance. L'appel du pays en faveur de la justice climatique souligne la nécessité d'une coopération internationale renforcée, d'un accès équitable au financement climatique et d'un soutien aux communautés vulnérables.

L'initiative « Green Legacy » démontre concrètement que les pays africains ne sont pas seulement les victimes du changement climatique, mais qu'ils contribuent aussi activement à la résolution de la crise climatique mondiale.

800 millions de jeunes plants, une vision commune

La plantation de 800 millions de jeunes plants en une seule journée constituera un symbole fort de ce que l'engagement collectif permet d'accomplir.

Des communautés rurales aux centres urbains, des agriculteurs aux étudiants, des millions d'Éthiopiens participeront à une action qui relie la génération actuelle aux générations futures.

Un jeune arbre peut sembler insignifiant, mais multiplié par des centaines de millions, il devient une force capable de transformer les paysages, de restaurer les écosystèmes et d'inspirer l'action mondiale en faveur du climat.

La plantation de demain ne se résume pas à une simple question de chiffres.

Il s'agit d'une vision : une Éthiopie plus verte, une Afrique résiliente et une planète plus durable.