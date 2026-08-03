Addis Ababa — « L'Éthiopie a démontré son engagement concret dans la lutte contre le changement climatique à travers l'initiative Green Legacy (GLI) », a déclaré Adem Farah, directeur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie, occupant le poste de vice-Premier ministre et vice-président du Parti de la prospérité (PP).

La campagne nationale visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée a officiellement débuté tôt ce matin, en présence de hauts responsables gouvernementaux, de dirigeants du PP, de ses membres et du grand public, qui ont pris part à cette vaste campagne environnementale à travers tout le pays.

S'exprimant après avoir participé au programme de plantation d'arbres, Adem a déclaré que la GLI était devenue une démonstration concrète de la détermination de l'Éthiopie à lutter contre le changement climatique tout en restaurant les écosystèmes dégradés et en améliorant les moyens de subsistance.

Il a souligné que les campagnes annuelles de plantation d'arbres menées depuis le lancement de l'initiative ont généré d'importants bénéfices environnementaux, économiques et sociaux.

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Selon lui, ce programme a joué un rôle essentiel dans l'extension du couvert forestier, la restauration des paysages dégradés, l'amélioration de la biodiversité et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

« Les résultats remarquables enregistrés dans le cadre de l'initiative Green Legacy ont été rendus possibles grâce à la participation active et à l'engagement collectif du peuple éthiopien », a déclaré Adem.

Il a souligné que le gouvernement s'engageait à tirer parti du succès de l'initiative en appliquant le même esprit d'action collective et la même détermination dans tous les secteurs de l'économie afin d'accélérer le développement national et d'améliorer le bien-être des citoyens.

« Nous assurerons la prospérité de l'Éthiopie en semant l'espoir chaque jour », a déclaré Adem. « Au-delà de la plantation des jeunes plants, nous devons garantir un suivi et des soins appropriés afin que ceux-ci survivent et que les objectifs de l'initiative soient pleinement atteints. »

Lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019, l'initiative GLI est devenue l'un des programmes environnementaux phares de l'Éthiopie, visant à lutter contre le changement climatique, à restaurer les terres dégradées et à accroître le couvert forestier du pays.

La campagne de cette année se déroule à l'échelle nationale sous le thème « Semer l'espoir ».

Depuis sa création, l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards de jeunes arbres dans le cadre de cette initiative.

Le pays prévoit de planter 8 milliards de jeunes arbres supplémentaires au cours de la saison de plantation actuelle, renforçant ainsi ses efforts en matière de restauration environnementale et de résilience climatique.