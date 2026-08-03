Ethiopie: Le président Taye se joint à la campagne visant à planter 800 millions de jeunes plants en une seule journée

3 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président Taye Atskeselassie s'est associé à la dernière initiative de « Green Legacy » visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une journée.

Le président et les membres de son cabinet ont participé à la campagne de plantation d'arbres organisée aujourd'hui dans le cadre du projet Chaka, à Addis-Abeba.

La campagne d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une initiative nationale plus large qui vise à accélérer le reboisement et à soutenir la restauration environnementale à long terme.

Des millions d'Éthiopiens participent à la campagne visant à planter 800 millions de jeunes arbres en une seule journée -- une action environnementale collective d'une ampleur rarement égalée à l'échelle mondiale.

À travers les paysages variés du pays, les Éthiopiens se sont mobilisés pour planter des arbres dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » (GLI), un vaste mouvement qui a fait de la restauration de l'environnement un symbole largement reconnu de l'engagement national et de la responsabilité climatique.

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