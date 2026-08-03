Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a annoncé dimanche 2 aout, l'interpellation à Brazzaville de Mukena Mwepu Bénie, recherché dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Vally Amisi, vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC et entrepreneur congolais établi en Afrique du Sud.

Selon le ministre de la Justice, cette arrestation constitue une avancée majeure dans l'élucidation de ce dossier qui a fortement marqué l'opinion publique depuis la découverte du corps de la victime le 10 avril dernier dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Guillaume Ngefa a salué la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, qui a permis l'interpellation du suspect. Il a précisé que les démarches de transfèrement vers Kinshasa sont actuellement en cours, tout en rappelant que l'intéressé bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue.

Les enquêteurs écartent la piste d'un enlèvement

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Au fil des investigations, les autorités ont progressivement abandonné la thèse initiale d'un enlèvement perpétré par une bande armée. Les éléments recueillis par les services d'enquête ont plutôt orienté les recherches vers l'entourage proche de la victime.

Parmi les indices déterminants figurent des images de vidéosurveillance exploitées par les enquêteurs. Celles-ci montreraient Vally Amisi en compagnie d'un individu peu avant sa mort. Selon les conclusions préliminaires de l'enquête, la victime aurait été aperçue entrant dans une chambre avec cet homme.

Les mêmes images montreraient ensuite le suspect ressortant seul de la pièce après avoir changé de vêtements. Les enquêteurs soupçonnent également une tentative de dissimulation d'une caméra de surveillance présente sur les lieux.

Une autre séquence vidéo, largement relayée dans le cadre de l'enquête, montrerait le même individu dans un ascenseur. Son comportement aurait attiré l'attention des enquêteurs, notamment en raison d'une apparente hésitation observée à proximité de ce qui serait le corps de la victime.

La dépouille d'Amisi Issa Vally a finalement été découverte quelques heures plus tard, le 10 avril 2026, derrière un établissement hôtelier situé dans le secteur du Beach Ngobila, dans la commune de la Gombe.

Cette découverte avait suscité une vive émotion dans les milieux sportifs, économiques et au sein de la diaspora congolaise, compte tenu de la notoriété de la victime.

Une vidéo d'interrogatoire circule sur les réseaux sociaux

Parallèlement à l'enquête, une vidéo présentée comme celle de l'interrogatoire du suspect circule abondamment sur les réseaux sociaux. On y entend un homme identifié par plusieurs internautes comme étant Mukena Mwepu Bénie.

Dans cette séquence, l'individu affirme avoir reçu une arme dont il dit ignorer la marque. Interrogé sur l'identité des éventuels commanditaires, il évoque l'implication présumée de « personnalités haut placées », sans toutefois fournir davantage de détails.

À ce stade, les autorités judiciaires n'ont pas communiqué officiellement sur l'authenticité de cette vidéo ni sur la valeur probante de ces déclarations dans le cadre de la procédure en cours.

L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de Vally Amisi et d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans cette affaire.