Congo-Kinshasa: Ituri - Des agents de la riposte Ebola manifestent à Mongbwalu pour réclamer trois mois d'arriérés de salaires

Des infirmiers, personnel d'entretien et autres agents de santé engagés contre la maladie à virus Ebola, ont protesté ce lundi 3 août à l'Hôpital général de référence de Mongbwalu en territoire de Djugu en Ituri. Ils réclament le paiement de leurs salaires des mois de mai, juin et juillet.

Selon plusieurs sources locales, ces agents ont bloqué, tôt dans la matinée, l'entrée principale de l'établissement pour faire entendre leur revendication.

Au cours de leur mouvement, les manifestants ont brûlé des pneus et brandi des calicots portant notamment le message :

« Nous exigeons le paiement de nos salaires des mois de mai, juin et juillet. Nous accordons 24 heures aux autorités compétentes pour régulariser la situation, faute de quoi nous déclencherons une grève sèche. »

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Pour disperser les manifestants et prévenir d'éventuels débordements, la Police nationale congolaise (PNC) a fait usage de gaz lacrymogènes et procédé à quelques tirs de sommation.

Ces incidents ont momentanément perturbé les activités dans le centre commercial de Mongbwalu, selon des sources concordantes.

Un appel au dialogue

Réagissant à cette situation, le député provincial élu de Mongbwalu, Jean-Pierre Bikilisende, a appelé les responsables de la riposte Ebola à maintenir un dialogue avec les agents de santé.

« Je demande à la coordination de la riposte d'être en communication avec les agents commis à la riposte, parce que ces gens font un grand travail pour la communauté. S'il y a du retard par rapport à leurs droits, ils doivent en être informés », a-t-il déclaré.

L'élu de Mongbwalu souligne que ces professionnels de santé travaillent dans des conditions difficiles et s'exposent quotidiennement au risque de contamination pour protéger les populations.

Il plaide pour un règlement rapide des arriérés de salaires afin de préserver la paix sociale et d'assurer la continuité des activités de riposte.

Au moment de la publication de cet article, les responsables de la riposte contre Ebola ne s'étaient pas encore exprimés sur les revendications des manifestants.

Mongbwalu demeure l'un des principaux foyers de la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. C'est dans cette localité qu'avait été notifié le premier cas de cette flambée épidémique il y a quelques mois.