Congo-Kinshasa: Huit morts dans une attaque attribuée à des miliciens Maï-Maï contre un cantonnement des FARDC à Mitwaba

L'attaque armée attribuée à des miliciens Maï-Maï contre un cantonnement des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), menée le matin du dimanche 1er août dans la localité de Kyubo Mamba, en territoire de Mitwaba (Haut-Katanga) a coûté la vie à au moins huit personnes.

Selon des sources locales, outre les personnes tuées, une dizaine d'autres ont été blessées dont une femme enceinte. Parmi les victimes figurent deux militaires et six civils, dont une épouse de militaire et cinq enfants, plusieurs ayant péri dans l'incendie déclenché lors de l'attaque.

D'après les mêmes sources, les assaillants ont lancé leur offensive entre 5 h et 8 h du matin.

Après avoir ouvert le feu sur le cantonnement militaire, ils auraient incendié plusieurs habitations situées dans cette localité.

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Des renforts déployés depuis Mitwaba

À la suite de l'attaque, des renforts militaires ont été dépêchés depuis Mitwaba-centre, situé à une centaine de kilomètres de Kyubo Mamba.

Leur mission consiste à sécuriser la zone et à poursuivre les assaillants, qui se seraient retirés après leur attaque.

Au moment de la publication de cet article, les autorités provinciales ne s'étaient pas encore exprimées sur ces événements.

Cette nouvelle attaque intervient quelques mois après une autre incursion armée enregistrée en mars dernier à la station de Lusinga, siège du Parc national de l'Upemba, également située dans le territoire de Mitwaba.

Cette attaque, menée par des hommes armés non identifiés, avait fait plusieurs victimes, causé d'importants dégâts matériels et conduit au pillage du dépôt d'armes et de munitions du parc.

La répétition de ces incidents sécuritaires ravive les inquiétudes des populations locales face à la persistance de l'insécurité dans cette partie du Haut-Katanga.