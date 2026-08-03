Sénégal: Magal Touba 2026 - La victoire d'une foi qui a défié l'histoire La Chronique de Babou Birame Faye

Il est des événements qui échappent au temps parce qu'ils appartiennent à l'éternité. Le Grand Magal de Touba est de ceux-là.

Chaque année, des millions de femmes et d'hommes convergent vers la cité bénie pour commémorer, non pas une victoire militaire, ni un triomphe politique, mais, un exil. Une épreuve transformée, par la grâce divine, en victoire spirituelle. Une injustice élevée au rang de symbole universel de patience, de foi, de résilience et d'espérance.

Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, en 1895, constitue, sans doute, l'un des plus grands paradoxes de l'histoire religieuse africaine. Ce que le pouvoir colonial croyait être une sanction devint, par la volonté d'Allah, le point de départ d'une oeuvre appelée à traverser les siècles.

Les puissances coloniales voyaient un homme à éloigner. Le destin préparait un guide dont le rayonnement dépasserait les frontières du Sénégal.

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Un document publié dans La République, le 10 mars 1934, en apporte un témoignage saisissant. Le journaliste français Robert Delavignette découvre une Touba encore naissante. Avec le regard, parfois condescendant, propre à son époque, il parle d'un «Vatican de tôles». Pourtant, derrière cette formule, il décrit, sans le savoir, les fondations d'une révolution spirituelle et sociale.

À cette époque, la Grande Mosquée n'était encore qu'un chantier. Quelques piliers dressés vers le ciel, des ouvriers bénévoles, des talibés transportant pierres et matériaux avec une ferveur inébranlable. Le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba était encore protégé par une modeste construction. Mais, déjà, l'essentiel était là : une foi capable de déplacer les montagnes et de bâtir une civilisation.

Le journaliste rencontre alors le premier Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké.

Son message est d'une modernité saisissante.

«Le travail est moralisateur», affirme-t-il.

En quelques mots, toute la doctrine de Khadimou Rassoul est résumée.

Le travail n'est pas seulement une nécessité économique ; il est une forme d'adoration. Il élève l'homme, lui permet de nourrir sa famille, de servir sa communauté, de pratiquer la charité et de rechercher l'agrément de Dieu.

Cette philosophie a, profondément, marqué l'histoire économique et sociale du Sénégal. Les Mourides ont défriché des terres, fondé des villages, développé l'agriculture, organisé le commerce, structuré des réseaux de solidarité et bâti une culture de l'effort qui demeure, aujourd'hui, une référence.

Mais, le véritable miracle est ailleurs.

Il réside dans cette extraordinaire continuité qui caractérise le khalifat mouride.

Depuis plus d'un siècle, chaque Khalife général a reçu l'héritage de Khadimou Rassoul comme un dépôt sacré. Aucun n'a cherché à rompre avec la vision originelle. Tous l'ont enrichie, consolidée et adaptée aux exigences de leur temps.

Sous leur conduite, Touba est passée du village de sable décrit par les chroniqueurs coloniaux à l'une des plus grandes métropoles religieuses du continent africain.

La Grande Mosquée est devenue un chef-d'oeuvre architectural.

Les infrastructures routières se sont multipliées.

Les réseaux d'eau et d'électricité se sont renforcés.

Les établissements de santé, les écoles, les universités, les services de sécurité et les dispositifs d'accueil des pèlerins n'ont cessé de se moderniser.

Le Grand Magal est désormais une impressionnante démonstration de discipline collective, d'organisation et de solidarité.

Des milliers de dahiras, de bénévoles et de familles offrent gratuitement nourriture, eau, hébergement et assistance à des millions de pèlerins. L'État mobilise des moyens considérables en matière de santé, de sécurité, de transport, de communication et de protection civile. Les collectivités, les opérateurs publics et privés, les forces de défense et de sécurité unissent leurs efforts au service d'un même idéal : permettre aux fidèles de vivre leur pèlerinage dans les meilleures conditions.

Cette remarquable synergie est devenue un modèle d'organisation reconnu bien au-delà des frontières nationales.

Le Magal enseigne ainsi une vérité profonde : une communauté rassemblée autour de valeurs spirituelles fortes peut accomplir ce que beaucoup croyaient impossible.

Aujourd'hui, lorsque des millions de fidèles affluent vers Touba, ils ne viennent pas seulement accomplir un acte de piété.

Ils viennent renouveler un pacte.

Le pacte de la fidélité à Khadimou Rassoul.

Le pacte du travail bien fait.

Le pacte de la solidarité.

Le pacte de la paix.

Le pacte de l'amour de Dieu et de Son Prophète (PSL).

Le Grand Magal 2026 ne célèbre donc pas simplement un souvenir.

Il célèbre une victoire toujours vivante.

La victoire de la foi sur la domination.

La victoire du savoir sur l'ignorance.

La victoire de la patience sur l'injustice.

La victoire du travail sur la fatalité.

La victoire d'une vision qui continue d'inspirer des générations entières.

Robert Delavignette croyait observer un «Vatican de tôles». L'Histoire, elle, retiendra qu'il contemplait, sans le mesurer, les premiers pas d'une cité appelée à devenir l'un des plus grands centres spirituels du monde musulman.

Touba n'a pas défié le temps.

Elle l'a transcendé.

Et tant que le souvenir de l'exil de Khadimou Rassoul continuera de nourrir les consciences, le Grand Magal demeurera ce qu'il est depuis l'origine : la célébration éclatante de la victoire de l'esprit sur toutes les formes d'adversité.

Bon Magal 2026.

Qu'Allah, par les prières et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, répande Sa paix, Sa miséricorde et Ses bénédictions sur le Sénégal, sur la Oummah islamique et sur l'humanité tout entière.

Amine.

Dewenaty.