Mali: La ville de Diafarabé enfin ravitaillée, mais en faible quantité après un an de blocus du Jnim

Au Mali, des vivres sont enfin arrivés à Diafarabé, ville du cercle de Ténenkou, région de Mopti dans le centre du Mali. Cette dernière subit le blocus des jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, depuis plus d'un an. Une trentaine de pirogues chargées de vivres ont été acheminées ce lundi 27 juillet par des habitants, avec l'appui de l'armée malienne. Un soulagement immense, mais qui ne lève pas les inquiétudes.

Au Mali, après un an sous blocus des jihadistes du Jnim, les habitants de Diarafabé reçoivent enfin des vivres. Une trentaine de pirogues sont arrivées lundi dans cette ville du cercle de Ténenkou, région de Mopti, dans le centre du Mali. Les habitants eux-mêmes ont tout organisé. L'armée malienne a assuré leur sécurité.

Mais la pénurie menace toujours, comme le rapporte cet habitant de Diarafabé qui a accepté de témoigner anonymement. « Dieu merci, l'arrivée des vivres a soulagé la population. C'était la misère à Diafarabé. Mais les quantités sont insuffisantes pour la population. Ce sont les habitants du village, en coordination avec l'armée, qui ont transporté les vivres de Macina à Diafarabé. Les commerçants et certains habitants avaient également commandé des aliments et d'autres produits, mais tout n'a pas pu être acheminé, explique encore cette source, présente à Diafarabé et qui s'exprime donc sous couvert d'anonymat par sécurité. À cause du vent, certaines pirogues chargées de marchandises ont coulé, elles sont sous l'eau à Macina. Environ une trentaine de pirogues sont rentrées à Diafarabé. Avant cela, il n'y avait plus rien dans la ville. Tout était fini », explique-t-il, joint par la rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI.

« Aujourd'hui, les habitants sont soulagés puisqu'il y a des vivres pour se nourrir. Mais dans peu de temps, il y aura encore des pénuries, redoute cet habitant. Nous souhaitons que le gouvernement pense à nous, de temps en temps, parce que la ville de Diafarabé est sous blocus des jihadistes depuis un an et trois mois maintenant. Chaque jour, il y a des morts à cause des manques. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. »

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