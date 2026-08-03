Afrique: CAN féminine - Le Cameroun peut compter sur Marie Ngah Manga

Le Cameroun est devenu la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine (WAFCON) 2026, grâce à une victoire 1-0 contre le Ghana dimanche 2 août et au succès du Mali (3-2) face au Cap-Vert. Marie Ngah Manga compte désormais 3 buts dans la compétition.

En battant les « Black Queens », les « Lionnes Indomptables » ont porté leur total à six points après deux journées dans le groupe D. Le Ghana et le Mali comptent trois points chacun, tandis que le Cap-Vert, déjà éliminé, n'en a aucun. Alors que le Ghana affrontera le Mali lors de la dernière journée de la phase de groupes jeudi 6 août, le Cameroun est assuré de terminer parmi les deux premières places, quel que soit son résultat contre le Cap-Vert. Le Cameroun s'est imposé de justesse face au Ghana grâce à un penalty transformé par Marie Ngah Manga à la 19e minute, à Casablanca, capitale économique du Maroc. « Les Camerounaises ont été très fortes physiquement et les duels n'étaient pas évident à gérer », a avoué la Ghanéenne Bénédicte Simon au micro de RFI.

« On va continuer à travailler pour marquer encore plus »

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Il s'agissait du troisième but de la joueuse camerounaise de 23 ans dans la compétition, après son doublé lors de la victoire 2-1 contre le Mali qui l'avait sacré femme du match. « Je suis très heureuse d'avoir inscrit les deux buts. Ces buts sont pour mes coéquipières et pour tous les Camerounais qui sont derrière nous et qui nous soutiennent. On va continuer à travailler pour marquer encore plus », avait déclaré Marie Gisèle Ngah Manga qui est passée chez les U17 et les U20.

La native du Cameroun fait aujourd'hui les beaux jours de Fenerbahçe en Turquie. Chez le rival Galatasaray, elle avait affolé les compteurs en inscrivant un total impressionnant de 27 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2025/2026. Lors de cette CAN féminine, elles a inscrit tous les buts du Cameroun. Les Camerounaises, qui ne devait pas participer à la CAN après son élimination durant la phase de qualification, ont été ensuite repêchées.