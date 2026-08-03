Gabon: Women in Finance - Les femmes de la finance se mobilisent pour accompagner le développement du pays

Le lancement officiel du Women in Finance Gabon, initiative portée par Mme Simbi Gwenaëlle épouse Marat-Abyla, au Palais des Congrès à l'occasion de la Célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA), a réuni un parterre de hautes personnalités issues des institutions nationales et internationales, témoignant de l'intérêt croissant pour le rôle stratégique des femmes dans la transformation économique du Gabon.

Cette rencontre de haut niveau a notamment été rehaussée par la présence de Madame Louise Pierrette Mvono, la Ministre de la Planification et de la Prospective, Monsieur le Représentant de Madame La Présidente du SENAT, la Direction Générale des Impôts et des Douanes, le Représentant résident d'ONU FEMME, Mme la Commissaire Générale aux Expositions, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Représentante Résidente de l'Union africaine, ainsi que de plusieurs responsables des secteurs bancaire, financier, des assurances, de l'audit, de la fiscalité, du contrôle et autres.

À travers cette plateforme, Mme Simbi Gwenaëlle épouse Marat-Abyla entend fédérer les femmes des métiers de la finance afin de mettre leur expertise au service du développement économique et social du Gabon.

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Le Women in Finance Gabon se veut un véritable cadre d'échanges, de réflexion et d'actions concrètes visant à promouvoir l'inclusion financière, développer les compétences, favoriser l'innovation, renforcer le leadership féminin et accroître la participation des femmes aux instances de décision.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l'État. Elle ambitionne d'être un levier opérationnel de mise en oeuvre du Plan de Société du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

Le Women in Finance Gabon contribuera plus particulièrement à l'atteinte des objectifs du PNCD relatifs :

au développement économique et à la diversification de l'économie ;

au renforcement du capital humain par la promotion des compétences féminines ;

à l'inclusion économique et financière, en favorisant une meilleure participation des femmes à la création de valeur et à la gouvernance.

Dans son allocution, la promotrice a rappelé que les femmes représentent un formidable vivier de compétences dont la mobilisation constitue un atout majeur pour accélérer la croissance, renforcer la résilience du système financier et bâtir une économie plus inclusive et durable.

Les échanges ont également permis de mettre en lumière la nécessité de renforcer les synergies entre les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile afin de faire de l'expertise financière féminine un moteur de transformation du pays.

À travers cette dynamique, le Women in Finance Gabon ambitionne de devenir une plateforme nationale de référence, capable de fédérer les talents, d'encourager le mentorat, de promouvoir l'innovation financière et d'accompagner les politiques publiques en faveur d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'opportunités.

« Ensemble, transformons l'expertise financière féminine en un levier concret de croissance, d'inclusion et de prospérité pour le Gabon. »