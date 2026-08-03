Gabon: « Monsieur le Président, les valises sont déjà bouclées ! » - La diaspora gabonaise de France attend toujours son avion du retour

À Paris, les valises semblent prêtes, mais l'avion, lui, se fait toujours désirer. Avec beaucoup de sérieux, la présidente de l'association Le Gabon en Partage, Thérèse Nguema, a relancé, au micro de la radio communautaire Malebe Fm Lébamba, un appel au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Monsieur le Président, cela fait déjà trois ans que nous attendons cet avion ! », a-t-elle lancé, rappelant la promesse faite lors de la première rencontre du chef de l'État avec la diaspora gabonaise de France.

Selon elle, de nombreux Gabonais sont prêts à rentrer au pays, avec femmes, enfants et bagages, pour participer à la construction de la 5e République.

Thérèse Nguema, femme engagée et inspirante, assure que Le Gabon en Partage, le Conseil des Gabonais de France (CGF) et les autres associations de la diaspora sont disposés à accompagner l'organisation de ce grand retour.

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Elle invite également les Gabonais de France à faire preuve de patriotisme en préservant l'image du pays et de ses institutions, notamment sur les réseaux sociaux.

Enfin, elle appelle le gouvernement à poursuivre les efforts pour rendre le retour encore plus attractif : logements, eau, électricité, routes, accès simplifié aux services bancaires et création d'entreprises. Car, comme le dit avec malice un membre de la diaspora : « Les valises n'attendent plus que l'annonce de l'embarquement ! »