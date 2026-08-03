Gabon: Fondation Airtel Africa - La réhabilitation de l'école Methui d'Oyem franchit une nouvelle étape

La Fondation Airtel Africa poursuit son engagement en faveur de l'éducation au Gabon avec l'avancement des travaux de réhabilitation de l'école Methui d'Oyem, dans la province du Woleu-Ntem. Financé à hauteur de plus de 70 millions de FCFA, ce projet affiche aujourd'hui un taux d'exécution d'environ 75 % et constitue l'une des initiatives majeures du programme continental Adopt a School, destiné à améliorer durablement les conditions d'apprentissage dans plusieurs pays africains.

À terme, cette réhabilitation permettra aux élèves et au personnel enseignant de bénéficier d'infrastructures modernes, plus sûres et mieux adaptées aux exigences de l'enseignement. Les travaux concernent notamment la remise à niveau des bâtiments scolaires afin d'offrir un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des enfants.

L'école Methui d'Oyem est l'un des deux établissements retenus au Gabon dans le cadre du programme Adopt a School, lancé par la Fondation Airtel Africa pour renforcer les infrastructures éducatives sur le continent. Pour l'exercice 2025/2026, la Fondation a consacré près de 3 millions de dollars à ce programme et engagé la rénovation de plus de 50 écoles réparties dans plusieurs pays africains.

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Cette initiative complète un autre programme structurant porté par Airtel Gabon : Reimagine Education, développé en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Ce partenariat vise à accélérer la transformation numérique de l'enseignement en connectant les établissements scolaires à Internet, en facilitant l'accès à des ressources pédagogiques numériques et en accompagnant les enseignants dans l'utilisation des outils digitaux.

Il s'inscrit dans le partenariat panafricain de 57 millions de dollars conclu entre Airtel Africa et l'UNICEF afin de favoriser un accès plus équitable à une éducation de qualité dans treize pays africains.

Au Gabon, ce programme produit déjà des résultats tangibles.

Près de 200 écoles primaires sont progressivement connectées au numérique, plus de 500 tablettes ont été mises à la disposition des établissements bénéficiaires et 500 enseignants ont été accompagnés dans le développement de leurs compétences numériques.

Ces actions permettent à des milliers d'élèves d'accéder à des contenus pédagogiques innovants via la plateforme Learning Passport, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et à améliorer les conditions d'apprentissage.

« Chez Airtel Gabon, nous sommes convaincus que l'accès à une éducation de qualité est l'un des fondements du développement durable de notre pays. Réhabiliter une école et connecter les établissements au numérique, c'est offrir à chaque enfant, où qu'il vive, les mêmes chances d'apprendre et de réussir. À travers la Fondation Airtel Africa, nous investissons avant tout dans le potentiel humain et dans l'avenir du Gabon. Notre ambition est de poursuivre, aux côtés des pouvoirs publics et de nos partenaires, des initiatives qui contribuent durablement à une éducation plus inclusive, plus innovante et plus accessible. » Thomas Herbert Gutjahr, Directeur Général d'Airtel Gabon.

L'action d'Airtel Gabon en faveur des communautés s'inscrit dans une démarche de long terme. Bien avant la création de la Fondation Airtel Africa, l'entreprise avait déjà développé plusieurs programmes à fort impact social, parmi lesquels Train My Generation, destiné à renforcer les compétences des jeunes, Airtel Chez Vous, qui rapproche les services de l'entreprise des populations, ou encore Airtel Jeunes Talents, qui accompagne et valorise les jeunes talents gabonais.

Au fil des années, ces initiatives ont été complétées par de nombreuses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'inclusion numérique, de l'autonomisation des jeunes et du soutien aux communautés, faisant d'Airtel Gabon un partenaire engagé du développement socio-économique du pays.

À travers la réhabilitation de l'école Methui d'Oyem et la poursuite du programme Reimagine Education, la Fondation Airtel Africa réaffirme sa volonté d'accompagner les priorités nationales en matière d'éducation et d'inclusion numérique.

En investissant simultanément dans les infrastructures, la connectivité et le développement des compétences, Airtel Gabon contribue à créer les conditions d'une éducation plus moderne et plus équitable, au bénéfice des générations présentes et futures.

À propos de la Fondation Airtel Africa

La Fondation Airtel Africa est le bras philanthropique d'Airtel Africa plc. Elle intervient dans les quatorze marchés du Groupe à travers quatre axes prioritaires : l'éducation, l'inclusion numérique, l'inclusion financière et la durabilité environnementale.

Depuis sa création, elle développe des programmes à fort impact en partenariat avec les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations africaines.