Gabon: Arrivée du Couple présidentiel en République de Sierra Leone

Après un séjour diplomatique fructueux à Banjul, en République de Gambie, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Freetown, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema.

À son arrivée, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le Vice-Président de la République de Sierra Leone. Il a reçu les honneurs militaires dus à son rang, ainsi que les hommages traditionnels des populations locales, témoignage de l'amitié du peuple sierra-léonais.

Au cours de ce séjour, le Chef de l'État s'entretiendra avec son homologue sierra-léonais. Les deux chefs d'Etat passeront en revue l'état de la coopération entre Libreville et Freetown et ils examineront les perspectives de son renforcement, notamment à travers la signature de plusieurs accords de partenariat à caractère commercial.