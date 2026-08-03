Gabon: Visite d'État en Gambie - Le Président Oligui Nguema renforce la coopération bilatérale et le partenariat africain

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a achevé sa visite d'Etat en République de Gambie, effectuée à l'invitation de son homologue, Son Excellence Adama Barrow.

Cette visite a permis de consolider les relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et la Gambie, à travers le renforcement du dialogue politique, la signature d'instruments juridiques majeurs et l'identification de nouvelles perspectives de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que l'économie, l'agriculture, le tourisme, la santé, l'enseignement supérieur, la formation et la culture.

Au cours de son séjour, le Chef de l'Etat a également visité plusieurs infrastructures emblématiques du développement gambien, notamment le campus universitaire de Faraba et le Centre national de traitement des urgences de Farato, illustrant l'intérêt partagé des deux pays pour le développement du capital humain, l'innovation et le renforcement des services publics.

Fidèle à sa vision d'une diplomatie au service du développement, le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur d'une Afrique plus intégrée, plus solidaire et davantage tournée vers des résultats significatifs au bénéfice des populations.

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Dans cette dynamique, le Gabon entend contribuer à la gouvernance continentale et au renforcement de la coopération entre les organisations régionales africaines.

La fin de cette visite a été marquée par un geste hautement symbolique. A l'aéroport international de Banjul, le Président Adama BARROW et la Première Dame de Gambie ont personnellement accompagné le couple présidentiel gabonais jusqu'à son départ, témoignant de l'excellence des relations entre les deux Etats et de la haute considération portée au Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Par cette nouvelle étape de sa tournée ouest-africaine, le Chef de l'Etat confirme le rayonnement de la diplomatie gabonaise et son leadership en faveur d'une coopération africaine fondée sur la confiance, la solidarité et le développement partagé.

Le Président de la République poursuit désormais sa tournée en République de Sierra Leone pour une visite de deux jours, destinée à renforcer davantage les partenariats entre les Etats africains et à promouvoir une intégration continentale au service des intérêts des peuples.