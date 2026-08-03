Gabon: Alcool et cigarette - Quand les femmes dépassent les hommes, une réalité qui interpelle

Il y a des réalités qui dérangent mais qu'il faut avoir le courage d'aborder. Aujourd'hui, dans nos villes comme dans nos villages, un phénomène prend de plus en plus d'ampleur : de nombreuses jeunes filles et femmes s'adonnent à la consommation excessive d'alcool et de cigarettes plus que les hommes . Ce qui, autrefois, était relativement rare est devenu presque banal.

Dans certains lieux de divertissement, il n'est plus surprenant de voir des femmes rivaliser avec les hommes en matière de consommation d'alcool. Certaines vont même jusqu'à dépasser leurs compagnons de table. Ce qui était autrefois considéré comme une exception tend malheureusement à devenir une habitude.

Mais une question mérite d'être posée : qu'est-ce qui explique réellement cette évolution ?

Est-ce la pression sociale ? Le désir de paraître moderne ? Les blessures sentimentales ? Les difficultés de la vie ? Ou encore cette idée selon laquelle, pour être l'égale de l'homme, il faudrait faire exactement tout ce qu'il fait, même lorsque cela nuit à la santé ?

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Et puisqu'on parle souvent d'égalité des sexes : si certains continuent sur cette lancée, il faudra bientôt dire que, sur les bouteilles et les cigarettes, l'égalité est largement dépassée. Heureusement, ce n'est pas cela que revendique l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité, c'est l'accès aux mêmes droits, aux mêmes opportunités, au même respect et à la même considération. Ce n'est certainement pas une compétition pour savoir qui boira le plus ou qui fumera davantage.

À force de banaliser ces comportements, on finit par oublier leurs conséquences. Derrière une bouteille de plus ou une cigarette de plus se cachent parfois une dépendance qui s'installe, une santé qui se dégrade, des ressources qui s'épuisent et des familles qui souffrent. Ce qui est inquiétant, c'est que cette consommation est de plus en plus perçue comme normale, voire comme un signe de modernité ou de liberté.

Pourtant, la véritable liberté ne consiste pas à suivre les mauvaises habitudes parce qu'elles sont devenues populaires. La vraie liberté, c'est de savoir dire non à ce qui détruit notre santé et notre avenir. Il faut cesser de faire croire que l'alcool et la cigarette sont des accessoires de réussite, de prestige ou d'émancipation.

À la jeunesse lovanoise, ce message est une invitation à la réflexion. Ne faisons pas des excès un modèle de vie. Être une femme forte ou un homme responsable ne se mesure pas au nombre de bouteilles consommées ni aux cigarettes fumées. Cela se mesure aux valeurs que nous incarnons, aux choix que nous faisons et à l'exemple que nous laissons aux générations qui nous regardent.

Notre communauté a besoin d'une jeunesse consciente, ambitieuse et en bonne santé. Préservons notre corps, protégeons notre avenir et rappelons-nous qu'aucune mode ne vaut la peine de sacrifier sa vie.

La plus belle victoire n'est pas de battre quelqu'un dans la consommation d'alcool ou de cigarettes. La plus belle victoire est de rester maître de soi-même.