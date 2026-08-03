Congo-Kinshasa: Un suspect interpellé à Brazzaville dans l'enquête sur le meurtre d'un entrepreneur sportif

En avril dernier, un entrepreneur sportif congolais était assassiné. Ce fait divers avait choqué à Kinshasa. Le corps de Vally Amisi, alors en déplacement professionnel à Kinshasa, mais qui vivait en Afrique du Sud, avait été retrouvé au petit matin dans une ruelle de la Gombe. Un homme avait été identifié comme suspect, mais il s'était enfui. Il a été arrêté ce dimanche 2 août de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville.

L'annonce de cette arrestation est venue du ministère de la Justice. Dans un communiqué publié tard ce dimanche soir, la cellule de communication confirme qu'un homme a été arrêté par les autorités de la République du Congo en lien avec cette affaire, que les formalités sont en cours pour le transfèrement de l'individu à Kinshasa et qu'en l'absence de toute décision de justice, l'homme bénéficie de la présomption d'innocence.

Il était recherché depuis des mois par la police et la justice congolaises. Si au moment de la découverte du corps de Vally Amisi, les enquêteurs ont d'abord privilégié la piste de l'enlèvement par une bande armée, le visionnage des enregistrements des caméras de l'immeuble où logeait l'homme d'affaires a révélé un suspect, ami de la victime.

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Sur ces images, qui avaient fuité sur les réseaux sociaux, on voit Vally Amisi entrer dans un appartement aux côtés d'un autre homme qui, quelques heures plus tard, ressort seul du logement et masque la caméra de surveillance du couloir. Puis, une dernière vidéo montre un homme dans un ascenseur avec ce qui semble être un corps inerte à ses pieds.

Selon les autorités judiciaires, plusieurs arrestations ont déjà eu lieu en RDC en lien avec cette affaire.