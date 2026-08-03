Afrique: Visas américains - 50 pays dont 30 pays africains devront payer une caution de 20000 dollars

20 000 dollars, c'est la caution maximale que devront désormais verser les ressortissants de 50 pays, dont 30 pays africains, pour se rendre aux États-Unis avec un visa de tourisme ou d'affaires, soit une augmentation de 5 000 dollars. Ce lundi 3 août, le programme provisoire qui rend plus difficile l'obtention de visas pour les États-Unis devient permanent et se durcit encore. Testé pendant un an, il est qualifié de « vrai succès » par le gouvernement américain.

Plus de 20 000 demandeurs de visas ont été concernés par la réforme. Près de la moitié a renoncé à payer la caution. En tout, les délivrances de visas ont baissé de près de 83 % pour les pays concernés, un bilan chiffré sur lequel s'appuient les autorités américaines pour rendre ce dispositif permanent.

L'État augmente aussi le montant des cautions. Auparavant, le minimum qui pouvait être demandé aux voyageurs était de 5 000 dollars. Il est maintenant de 10 000 et va jusqu'à 20 000 dollars, maximum, contre 15 000 auparavant, des sommes récupérées à la sortie du pays.

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Ces mesures visent à lutter contre les personnes qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Selon l'État américain, plus de la moitié des visiteurs, en provenance des pays concernés, avait dépassé leur durée de séjour autorisée en 2024, ce qui avait justifié l'entrée en vigueur du dispositif.

Dans l'année, le programme a été élargi à 50 pays, dont 30 sur le continent africain. Parmi eux figurent les pays du Maghreb, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo (RDC) ou encore l'Éthiopie. À ces 30 pays s'ajoutent 10 autres soumis, eux, à une interdiction totale de nouveaux visas, depuis plus d'un an, dont le Burkina Faso, le Mali ou la Somalie, par exemple.