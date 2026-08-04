Afrique: Mondial minifootball 2027 - Cinq sélections africaines déjà qualifiées, trois billets encore en jeu

3 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Afrique disposera de huit représentants à la Coupe du monde de minifootball 2027, dont cinq sélections déjà qualifiées et trois derniers billets qualificatifs à pourvoir aux meilleures équipes de la Coupe d'Afrique des nations de la discipline, prévue du 9 au 23 janvier 2027, en Guinée, a annoncé, la World Minifootball Federation.

Les équipes déjà qualifiées sont la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée et la Côte d'Ivoire.

La date et le lieu de la phase finale de la Coupe du monde de minifootball 2027 n'ont pas encore été annoncés par la World Minifootball Federation.

La Libye a obtenu son ticket en remportant le tournoi continental 2025 face au Maroc en finale, au terme d'une séance de tirs au but (3-2), après un score nul et vierge (0-0) à l'issue des prolongations.

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La Mauritanie a terminé à la troisième place en s'imposant 3-2 contre la Guinée lors du match de classement.

La cinquième place qualificative est revenue à la Côte d'Ivoire, victorieuse du Tchad sur le score de 3-2, assurant ainsi sa participation au Mondial WMF 2027

L'Afrique va disposer de huit représentants à la phase finale de la Coupe du monde, les trois dernières places étant réservées aux équipes qui se distingueront lors de la CAN de Guinée.

Le Sénégal prendra part à cette compétition continentale. Les Lions évolueront dans le groupe F avec l'Île Maurice, le Soudan et une autre équipe invitée (Wild Card).

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