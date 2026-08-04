Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 aout 2026

revue de presse

Cameroun : Remaniement au sommet de l'armée alors que Paul Biya est hors du pays

Au Cameroun, les autorités ont publié des décrets signés par le président Paul Biya actuellement absent du pays. Ces textes nomment 5 nouveaux généraux de brigade, des responsables à la tête des commandements territoriaux des armées et à certaines unités d'élite de parmi lesquelles la garde présidentielle. Par la même occasion, un nouveau major général de l'état-major des armées a été désigné. Des décrets qui verrouillent le dispositif sécuritaire mais qui ont aussi une portée politique.

« Personne ne peut procéder à de telles nominations au sein de l'armée hormis le chef de l'État », commente sous anonymat un colonel à la retraite.

Ce décret promeut Raymond Jean Charles Beko'o Abondo général de brigade et le maintient commandement de la garde présidentielle, poste qu'il occupe depuis 13 ans déjà. Depuis la création de cette unité d'élite en 1985, c'est la première fois qu'elle est placée sous le commandement d'un général de brigade, signe d'une confiance renouvelée, selon un spécialiste des questions sécuritaires. [Source RFI]

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Afrique : INTERPOL alerte sur l'essor des cyberattaques dopées à l'intelligence artificielle

Plus d'un cybercrime signalé sur deux en Afrique mobilise désormais des outils d'intelligence artificielle. Selon le rapport 2026 d'INTERPOL sur les cybermenaces en Afrique, 55 % des attaques recensées exploitent ces technologies, tandis que les pertes financières attribuées à la cybercriminalité ont bondi de 192 à 484 millions de dollars. L'organisation internationale estime que les groupes criminels gagnent en efficacité à mesure que les usages numériques progressent sur le continent.

Le rapport d'INTERPOL, établi à partir des réponses de 36 pays africains, décrit une évolution rapide des méthodes employées par les cybercriminels. Les outils d'intelligence artificielle permettent désormais d'automatiser la recherche de victimes, de produire des courriels frauduleux difficiles à distinguer de messages authentiques, de créer des contenus truqués et d'alimenter des campagnes d'escroquerie à grande échelle. [Source LSI Africa]

Grâce à ses réformes minières, le Mali vise 800 millions de dollars pour ses grands projets

Le Mali pourrait s'appuyer sur les recettes issues de ses récentes réformes du secteur minier pour lever jusqu'à 500 milliards de francs CFA (environ 883 millions de dollars) afin de financer des projets dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des transports, a annoncé le ministre malien de l'Économie et des Finances.

Ces déclarations donnent un premier aperçu de la manière dont les autorités de transition entendent utiliser les recettes supplémentaires générées par la réforme du Code minier de 2023, qui a augmenté les redevances et renforcé la participation de l'État dans les projets miniers, provoquant des différends avec plusieurs compagnies, dont la société canadienne Barrick. [Source TRT Afrika]

Afrique : Des ONG dénoncent la corruption scolaire

Cinq mois après la publication d'un rapport régional accablant, la corruption continue de miner les systèmes éducatifs de cinq pays d'Afrique selon Transparency International, qui relance l'alerte face à la persistance du phénomène.

L'étude, intitulée « Leaving No Learner Behind » (« Ne laisser aucun apprenant de côté »), avait été publiée le 30 mars 2026 par Transparency International et ses chapitres nationaux dans le cadre du projet régional Inclusive Service Delivery in Africa (ISDA), mené de 2022 à 2026.

Ses conclusions, fondées sur des évaluations des risques de corruption menées auprès de plus de 5 000 élèves, parents et enseignants, dressent le portrait d'un système éducatif gangrené à ses points de contact les plus sensibles : admissions scolaires, notation des examens, recrutement des enseignants, gestion de la paie et marchés publics. [Source Apanews]

Bénin : Le règlement intérieur du Sénat validé, cap sur l'élection des membres du bureau

Le compte à rebours est lancé pour le Sénat béninois. Trois jours après la saisine de la Cour constitutionnelle par la doyenne d'âge du Sénat aux fins de juger de la constitutionnalité de son règlement intérieur, la nouvelle chambre parlementaire a obtenu le feu vert du juge constitutionnel. Cette décision ouvre désormais la voie à l'élection du bureau du Sénat.

Réunie en audience plénière ce lundi 3 août, la Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré conforme à la Constitution le texte adopté le 30 juillet par les 25 sénateurs de la première mandature. Avec cette, enregistrée sous le numéro DCC 26-006, plus rien n'empêche le fonctionnement normal de cette institution introduite par la réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025 et promulguée en décembre 2025. [Source Afrik.com]

Ouganda : L'opposant Kizza Besigye reste hospitalisé dans un état de grande faiblesse

L'opposant ougandais Kizza Besigye, hospitalisé en soins intensifs après un malaise survenu lors de son procès pour trahison, est conscient mais demeure « très faible », a déclaré lundi son épouse, Winnie Byanyima, à l'issue d'une visite à son chevet.

Selon Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'Onusida, son mari a pu ouvrir les yeux mais reste incapable de parler ou d'écrire en raison d'une grande faiblesse et de tremblements. Elle a toutefois indiqué qu'il avait montré de premiers signes d'amélioration en pouvant s'alimenter, après le retrait des perfusions qui le nourrissaient jusqu'à présent. Kizza Besigye, 70 ans, s'est évanoui le 30 juillet en pleine audience devant le tribunal où il est jugé pour trahison. [Source Africa Radio]

Namibie : La NUST co-organise un sommet stratégique sur l'énergie, le pétrole et le gaz en Afrique

L'Université des sciences et technologies de Namibie (NUST) coorganise, du 20 au 24 octobre à Windhoek, le Sommet international africain sur l'énergie, le pétrole et le gaz (IAEOGS 2026). Une première qui place l'institution académique namibienne au rang de partenaire stratégique, et non plus de simple spectatrice, d'un rendez-vous continental où se jouent les grandes orientations du sous-sol africain.

Ce rapprochement entre le monde universitaire et les décideurs économiques signale une évolution durable dans la manière d'aborder les ressources énergétiques sur le continent.

L'apport de la NUST ne se limite pas à une caution scientifique. L'université ambitionne de faire le pont entre la recherche fondamentale et les besoins opérationnels des industriels, en mettant à disposition ses laboratoires, ses données géologiques et ses équipes de chercheurs spécialisés dans les hydrocarbures et les énergies nouvelles. [Source Africa Radio]

Gabon – Sierra Leone : Libreville et Freetown s'accordent sur un partenariat multisectoriel

L'axe diplomatique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest se renforce. Ce lundi 3 août 2026 à Freetown, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio. Cette rencontre au State House s'est concrétisée par la signature d'un accord-cadre de coopération destiné à structurer les échanges entre les deux pays.

Ce protocole d'accord couvre un large éventail de domaines : agriculture, mines, pêche, énergie, santé, transports ou encore tourisme. L'ambition affichée par les deux gouvernements est de stimuler le commerce bilatéral et de favoriser les investissements croisés du secteur privé. [Source GabonMediaTime]

Le Ghana veut ramener de 40 ans à 35 ans, l'âge minimum pour être candidat à la présidence

Le gouvernement ghanéen a accepté le principe d'un abaissement de l'âge minimum requis pour se présenter à l'élection présidentielle. Le seuil passerait de 40 à 35 ans. Cette modification figure parmi plusieurs réformes constitutionnelles envisagées, dont le passage à cinq ans du mandat du président de la République et des députés.

Le Ghana pourrait ouvrir plus largement l'accès à la fonction présidentielle. Le gouvernement du président John Dramani Mahama s'est déclaré favorable à l'abaissement de l'âge minimum des candidats à la présidence, actuellement fixé à 40 ans.

Le seuil retenu par l'exécutif est de 35 ans. La Commission de révision constitutionnelle avait proposé de le ramener à 30 ans, mais le gouvernement a opté pour une réduction plus limitée. Cette position a été présentée le 30 juillet 2026 par le procureur général et ministre de la Justice, Dominic Ayine. [Source BeninWebTV]

CAN Féminine 2026 : Le Sénégal prend le car, le Maroc et l'Algérie en quarts

C'est déjà la fin de la CAN Féminine 2026 pour les Lionnes du Sénégal. Malgré un nul (0-0) contre le Maroc ce lundi soir, les filles de Mame Moussa Cissé sont éliminées de la compétition, tandis que les Lionnes de l'Atlas terminent leader du Groupe A devant l'Algérie qui passe également en quarts de finale.

Les Aigles de la Medina sont de retour en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Trois jours après leur défaite (0-1) contre le Maroc, pays hôte, les Aigles de la Medina ont réussi à se relever face au dernier du groupe, le Kenya en s'imposant 2-0 ce lundi soir grâce à des buts de Marine Dafeur sur un magnifique sur coup-franc ( 13e) et Lynda Bendis (22e) pour valider leur ticket pour un deuxième quart de finale consécutif. [Source SportNewsAfrica]