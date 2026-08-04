Congo-Kinshasa: Face à une épidémie d'Ebola qui bat tous les records, la riposte change d'échelle

L'épidémie d'Ebola qui frappe l'est de la République démocratique du Congo (RDC) progresse à un rythme inédit. Pour tenter de combler son retard, la riposte change d'échelle : nouveaux centres de traitement, renforcement de la surveillance, déploiement accru des agences de l'ONU sur le terrain. Malgré cette montée en puissance, l'épidémie continue toutefois de gagner du terrain.

Déclarée le 15 mai dans la province de l'Ituri, dans l'est du pays, l'épidémie est devenue rapidement la plus importante jamais enregistrée en RDC. Selon la dernière mise à jour de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), publiée samedi, 3 605 cas confirmés et 1 587 décès avaient été recensés au 30 juillet, soit un taux de létalité de 44 %. Plus préoccupant encore, 567 nouveaux cas et 296 décès ont été enregistrés en une semaine. Il s'agit des chiffres hebdomadaires les plus élevés depuis le début de la flambée d'Ebola.

En moins de deux mois, le virus a débordé de son foyer initial de Mongbwalu pour atteindre cinq provinces : l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uele et la Tshopo. La plupart de ces territoires continuent d'enregistrer de nouvelles contaminations. L'Ituri demeure toutefois l'épicentre de l'épidémie, concentrant à elle seule près de 90 % des cas.

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Une riposte qui se renforce

Face à cette accélération, les capacités de prise en charge commencent elles aussi à changer d'échelle.

Lundi, l'organisation humanitaire International Medical Corps (IMC), avec le soutien des Nations Unies, devait ouvrir le plus grand centre de traitement d'Ebola jamais établi dans le pays. Doté de 100 lits, il augmentera considérablement les capacités de prise en charge dans la province de l'Ituri.

Parallèlement, au site de déplacés de Kigonze, IMC a mis en place, avec l'aide du gouvernement américain, un centre de transit destiné à identifier rapidement les cas suspects avant leur transfert vers les centres de traitement.

Quelques kilomètres plus au nord, à Nizi, toujours dans l'Ituri, l'OMS a aussi renforcé les capacités d'un autre centre de traitement, dont la capacité atteint désormais 80 lits. Cette localité, proche de Mongbwalu, accueille plus de 80 000 personnes déplacées réparties dans plus d'une vingtaine de sites et connaît d'importants mouvements de population liés aux activités minières, autant de facteurs qui favorisent la propagation du virus.

Le virus prospère dans les failles de la crise

Car Ebola ne progresse pas dans un vide sanitaire. Il se propage au coeur d'une région où les conflits armés, les déplacements de population et l'effondrement des services publics se nourrissent les uns les autres.

Près de 270 000 personnes vivent aujourd'hui dans des sites de déplacés en Ituri après avoir fui les violences des groupes armés. Des cas d'Ebola y ont désormais été confirmés, renforçant les craintes d'une transmission dans des camps souvent surpeuplés.

À cela s'ajoute une forte mobilité quotidienne autour des zones minières, dont la RDC est riche, ainsi que les mouvements transfrontaliers vers les pays voisins. Pour l'OMS, l'effet combiné de l'insécurité, des déplacements de population et des flux migratoires complique considérablement les opérations de riposte et accroît le risque d'une propagation géographique du virus.

Vendredi dernier, le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé coordonner une mission à Nia-Nia, en Ituri, où des attaques récentes ont perturbé le fonctionnement d'un centre de traitement Ebola ainsi que d'autres opérations humanitaires. Les équipes des Nations Unies y rencontrent autorités locales, responsables communautaires et partenaires humanitaires afin de rétablir l'accès aux soins et de renforcer l'adhésion des populations à la riposte.

© UNFPA / Junior Mayindu Un agent de santé prend la température d'une femme enceinte dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où l'épidémie d'Ebola se poursuit. Convaincre avant de soigner

Au-delà des infrastructures, l'un des principaux défis demeure d'amener les malades à consulter suffisamment tôt.

Le succès de la prise en charge repose largement sur la confiance des communautés, dans une région où la défiance envers les autorités et les acteurs extérieurs reste forte. Les responsables sanitaires multiplient les campagnes de sensibilisation et le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades : près de 18 000 contacts sont actuellement recensés, dont plus de 13 000 font encore l'objet d'un suivi actif.

Les centres spécialisés assurent également une prise en charge de plus en plus complète. Les femmes infectées qui allaitent sont temporairement séparées de leur nourrisson afin d'éviter une transmission du virus par le lait maternel. Avant toute reprise de l'allaitement, celui-ci est analysé pour vérifier qu'il ne contient plus de virus.

Une mobilisation qui reste insuffisante

Malgré cette montée en puissance, l'OMS estime que la réponse demeure en deçà des besoins.

Depuis le 17 juillet, 1 481 nouveaux cas et 759 décès supplémentaires ont été enregistrés en RDC. Si cette hausse reflète en partie un meilleur dépistage et un renforcement des capacités de laboratoire, elle traduit avant tout l'expansion continue de l'épidémie. Les infections parmi les soignants continuent également d'augmenter : 151 professionnels de santé ont été contaminés depuis le début de la flambée, dont 44 sont décédés.

Dans son évaluation publiée samedi, l'OMS insiste sur la nécessité d'un « changement d'échelle substantiel » de la riposte pour espérer reprendre l'avantage sur le virus.

Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Mohamed Janabi, doit d'ailleurs se rendre dans les prochains jours en Ituri pour rencontrer les équipes de première ligne. Une nouvelle visite qui témoigne de l'importance accordée à une épidémie dont l'issue dépend désormais autant de la médecine que de la capacité à rétablir la sécurité, maintenir l'accès humanitaire et convaincre les populations de faire confiance aux soignants.