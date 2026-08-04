Afrique: CAN féminine 2026 - Le Maroc et l'Algérie en quarts de finale, pas le Sénégal

Avec son match nul contre le Sénégal (0-0) lundi 3 août, le Maroc file en en quarts de finale de la CAN féminine, tout comme l'Algérie qui a battu le Kenya (2-0). Troisième du groupe A, le Sénégal n'ira pas plus loin.

Malgré une grande domination, les Marocaines n'ont pas réussi à battre le Sénégal (0-0). Les Lionnes de l'Atlas espéraient signer une troisième victoire consécutive, mais elles se sont heurtées à une exceptionnelle Adji Ndiaye.

La gardienne sénégalaise a été la grande héroïne de la rencontre. Elle a repoussé à deux reprises un penalty de Yasmin Mrabet en seconde période. À la 69e minute, Mrabet a vu sa première tentative stoppée par Ndiaye. Après l'intervention de la VAR, le penalty a été retiré, mais la gardienne sénégalaise a une nouvelle fois remporté son duel, maintenant le score vierge.

Les Lionnes de l'Atlas restent invaincues et n'ont toujours encaissé aucun but depuis le début du tournoi. Le Sénégal termine troisième avec quatre points.

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Moussa Cissé quitte le poste de séléctionneur des Sénégalaises

Après la rencontre, Moussa Cissé a annoncé son départ du banc des Lionnes. « En venant ici, je me disais que cette troisième CAN allait être la dernière. J'avais des objectifs très clairs, je voulais emmener l'équipe en demi-finale. Je pense que j'ai une responsabilité et je l'assume pleinement. Je cède la place à d'autres personnes pour apporter du sang neuf », a-t-il déclaré au micro de RFI.

Dans l'autre rencontre de la dernière journée du groupe A, les Algériennes affrontaient les Kényanes. Marine Dafeur a ouvert le score à la 14e minute. Lynda Bendris s'est offert le but du break (2-0 à la 23e). Dix ans après leur unique participation, les Kényanes n'ont pas réussi à bousculer la hiérarchie africaine.