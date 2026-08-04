Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et les flops de la journée

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi :
Plus fortes hausses :
- Zellidja (+9,99% à 293,95 DH)
- Fenie Brossette (+9,4% à 299 DH)
- Rebab Company (+5,99% à 96,45 DH)
- Microdata (+4,20% à 746,3 DH)
- Lesieur Cristal (+3,94% à 319 DH)
Plus fortes baisses :
- Unimer (-5,65% à 167 DH)
- Réalisations Mécaniques (-3,24% à 445 DH)
- Maghrebail (-2,05% à 910 DH)
- CMGP Group (-1,7% à 318,5 DH)
- CFG Bank (-1,03% à 193 DH)