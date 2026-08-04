Cote d'Ivoire: Le pays adopte le paquet neutre, un outil de renforcement de la lutte contre le tabagisme

3 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Côte d'Ivoire est devenue le deuxième pays africain, après l'Île Maurice, à recourir au paquet neutre pour les produits du tabac, une mesure destinée à réduire l'attrait des cigarettes chez les enfants notamment, a-t-on appris de l'organisation antitabac Campaign for Tobacco-Free Kids.

La vice-présidente chargée des programmes de cette organisation en Afrique, Bintou Camara Bityeik, salue, dans une déclaration parvenue à l'APS, une "avancée majeure".

"Désormais, toutes les cigarettes commercialisées en Côte d'Ivoire devront être conformes aux nouvelles exigences en matière de paquet neutre, une disposition recommandée par la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac", affirme-t-elle.

"Cette mesure prive l'industrie du tabac d'un important levier de marketing en imposant des emballages standardisés, sans logo, ni couleurs distinctives ou autres éléments promotionnels susceptibles d'attirer les consommateurs", se réjouit l'organisation antitabac.

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Elle affirme que "les fabricants de tabac ont utilisé, pendant longtemps, des emballages attrayants pour promouvoir des produits fortement addictifs et séduire de nouveaux consommateurs, en particulier les jeunes et les non-fumeurs".

"Le paquet neutre prévoit des emballages uniformes en couleur et en texture, avec une forme, une taille et des matériaux standardisés, tout en renforçant la visibilité des avertissements sanitaires", explique Campaign for Tobacco-Free Kids.

Elle estime que la décision de la Côte d'Ivoire est un "signal fort" en faveur de la santé publique et un exemple à suivre par les autres pays africains.

Cette réforme démontre que les États disposent d'outils efficaces pour réduire la consommation de tabac, protéger les populations et limiter les stratégies de marketing de l'industrie du tabac visant surtout les jeunes, selon la déclaration.

Lire l'article original sur APS.

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