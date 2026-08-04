Sénégal: Sellé Dieng nommé entraîneur principal de l'équipe première du Jaraaf (club)

Dakar — Le Jaraaf a informé lundi avoir nommé le technicien sénégalais Sellé Dieng comme entraineur principal, annonçant aussi d'autres mouvements dans l'encadrement technique de cette équipe de la Ligue 1 sénégalaise.

"Sellé Dieng est nommé au poste d'entraîneur principal de l'équipe première", a renseigné un communiqué du club de la Médina, sans plus de détails.

Le technicien sénégalais Sellé Dieng est en provenance de l'ASC Wallydaan FC de Thiès où il a fait valoir ses compétences techniques et son sens du management d'équipe, note le club de la Médina.

Le staff technique du Jaraaf s'enrichit aussi du retour d'Abdoulaye Gueye, qui rejoint l'encadrement en qualité d'adjoint de l'entraîneur principal, a précisé le texte.

Dans le cadre du réaménagement de son organigramme technique, le club confie à Ciré Dia la responsabilité de l'équipe des U20, a ajouté la même source.