Sénégal: We! Fund, une filiale du FONSIS, investit 800 millions de francs CFA dans le traitement de la dialyse et le recyclage

Dakar — WE! Fund, une filiale du Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS), a annoncé, lundi, avoir signé deux conventions d'investissement d'un montant global de 800 millions de francs CFA avec les entreprises Dakar Dialyse et Berca, respectivement spécialisées dans la santé et le recyclage.

Cette filiale dédiée à l'autonomisation économique des femmes affirme dans un communiqué avoir signé les deux conventions en vue de la matérialisation de plusieurs projets, dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'économie circulaire.

La première convention a été signée pour la construction du premier centre de "dialyse verte" au Sénégal, une initiative de Dakar Dialyse.

Le futur centre sera implanté à Diamniadio (ouest), sur un site de 5 000 mètres carrés. Il disposera de 38 postes de dialyse et d'une unité moderne de traitement des déchets intégrant le recyclage des eaux issues des séances d'hémodialyse, selon le communiqué.

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D'après la même source, le centre va contribuer à l'amélioration de l'accès à des soins conformes aux standards internationaux et aux solutions innovantes de gestion environnementale des déchets médicaux.

Avec WE! Fund, Dakar Dialyse espère franchir "un cap décisif" vers la création de 30 emplois directs, dont 18 seront offerts à des femmes.

"Voir des acteurs institutionnels sénégalais croire à ce projet et s'y engager pleinement nous honore et renforce notre détermination à bâtir un établissement de référence, au service des patients et de l'avenir de notre système de santé", affirme le communiqué en citant le docteur Alioune Blondin Diop, le président de Dakar Dialyse.

"La conviction profonde derrière Dakar Dialyse, c'est que chaque Sénégalais, où qu'il vive, a le droit d'accéder à des soins médicaux de haut niveau", ajoute M. Diop.

Le second projet auquel est associée la filiale du FONSIS est une initiative de la société Berca. Basée à Keur Ndiaye Lo, dans la région de Dakar, cette entreprise s'est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits à base de matières recyclées.

"En valorisant les déchets plastiques pour produire des articles destinés aux ménages, au secteur du bâtiment et à l'aménagement des espaces, l'entreprise Berca contribue au développement de l'économie circulaire au Sénégal", explique la même source.

Avec la collaboration de WE! Fund, "Berca va renforcer ses capacités de production, grâce à l'acquisition de nouveaux équipements industriels, et améliorer ses capacités de stockage", assure le communiqué.

Il ajoute que "ce projet participera à la préservation de l'environnement, à la structuration d'une chaîne de valeur inclusive autour du recyclage, à la réduction de la dépendance aux importations de certains articles ménagers, ainsi qu'à la création de 33 emplois, dont 20 occupés par des femmes, en plus du maintien de 19 emplois existants".

Le président de Berca, Amadou Guèye, se réjouit d"'une étape décisive de la trajectoire de développement" de cette entreprise.

"Cet investissement va nous permettre d'accélérer notre croissance, de renforcer nos capacités industrielles et de consolider notre ambition de devenir l'un des leaders du recyclage au Sénégal", espère M. Guèye.

La directrice du We! Fund, Seynabou Ndiaye, explique que les investissements à réaliser aux côtés de Dakar Dialyse et de Berca vont matérialiser l'approche de la filiale du FONSIS, qui consiste à "identifier et [à] financer des entreprises à fort potentiel, dans des secteurs porteurs, tout en veillant à leur capacité à générer un impact positif pour les femmes et l'économie sénégalaise".

Babacar Gning, le directeur général du FONSIS, assure, dans le communiqué, que "les investissements réalisés par [la] filiale We! Fund incarnent la vision du [Fonds d'investissements stratégiques du Sénégal], avec un capital-investissement engagé, qui finance des petites et moyennes entreprises innovantes, créatrices d'emplois et porteuses de solutions concrètes".