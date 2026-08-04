Ethiopie: « Le GLI incarne la recherche d'un consensus national », déclare le professeur Mesfin Araya, président de la Commission de l'ENDC

3 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « L'initiative Green Legacy (GLI) est bien plus qu'une simple campagne environnementale : il s'agit d'un projet national symbolique qui reflète les efforts déployés par le pays pour forger un large consensus national », a déclaré le professeur Mesfin Araya, président de la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC).

S'exprimant lors de la campagne nationale « Green Legacy » 2026, une journée consacrée à la plantation d'arbres, le professeur Mesfin a déclaré que cette initiative démontrait l'importance de l'action collective et de la responsabilité partagée pour faire progresser le développement du pays tout en renforçant l'unité entre les Éthiopiens.

Le président de la Commission, accompagné des participants au Dialogue national, s'est joint à la campagne en plantant des jeunes arbres.

Le professeur Mesfin a déclaré que la recherche d'un consensus par le dialogue constituait un fondement solide pour un système démocratique.

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Il a souligné que, pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, le processus de dialogue national avait créé une plateforme inclusive où tous les segments de la société, y compris les personnes en situation de handicap, les femmes, les éleveurs et les agriculteurs, étaient représentés dans les discussions.

« L'ensemble du processus vise à favoriser le dialogue et à forger un consensus », a-t-il déclaré, ajoutant que « grâce au dialogue, nous semons les idées qui donneront naissance à un consensus national ».

Le président de la Commission a également souligné que le processus de dialogue favorisait une culture de l'écoute, se disant convaincu qu'il constituerait un tremplin important vers le renforcement de la démocratie en Éthiopie.

Il a en outre souligné que ce processus de dialogue, à l'instar de la plantation d'arbres, revêt une profonde signification symbolique en encourageant les populations à déposer les armes, à privilégier le dialogue, à promouvoir la paix et le développement, et à renforcer l'unité dans la diversité.

Le professeur Mesfin a également qualifié cet événement de journée historique pour l'Éthiopie, soulignant que les 4 000 participants au dialogue national avaient planté des jeunes plants au nom des plus de 130 millions de citoyens du pays.

Lire l'article original sur ENA.

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