Tunisie: EST/Jesús Castillo, officiellement 'sang et or' - Un apport certain...

L'international et milieu défensif péruvien de 25 ans est attendu demain à Tunis pour passer la visite médicale. Il a apposé sa signature avant de prendre l'avion. Le contrat sera signé du côté du club après la visite médicale. Ce sera le suppléant d'Ogbelu.

Les dirigeants «sang et or» ont trouvé, enfin, un remplaçant à Onuche Ogbelu. Il s'agit de l'international et milieu défensif péruvien, Jesús Castillo. Le joueur est attendu demain à Tunis pour passer la visite médicale.

Si la visite médicale est concluante, Jesús Castillo sera officiellement "sang et or". C'est que le joueur a apposé sa signature sur le contrat avant de prendre l'avion pour Tunis et il ne reste que la signature de Hamdi Meddeb. La signature du président de l'Espérance ne sera apposée sur le contrat qu'après la visite médicale.

Lucas Ribeiro : les négociations relancées

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Les prochaines heures seront décisives et apporteront du nouveau dans le dossier de Lucas Ribeiro également. Etant dans l'impasse un certain temps, les négociations ont été relancées ces dernières heures avec Ittihad Tripoli à propos du transfert du joueur.

Selon les derniers échos, l'envie incessante de Ribeiro de jouer pour l'Espérance, a relancé les discussions entre les deux clubs. La transaction devra se conclure dans les heures à venir.

Âgé de 27 ans, Lucas Ribeiro occupe le poste d'ailier droit. Sa longue expérience avec Mamelodi Sundowns et ses qualités intrinsèques apporteront une plus-value à l'attaque "sang et or". Ribeiro est un attaquant polyvalent. Il peut évoluer comme milieu offensif et avant-centre, aussi.

Sofiane Boufal dans le viseur !

Si la transaction avait lieu, ce serait incontestablement le transfert de l'été. L'international et milieu offensif marocain, Sofiane Boufal, est dans le viseur de la Commission de recrutement et de suivi. A ce jour, l'Espérance n'a pas émis d'offre officielle pour le joueur, mais s'intéresse à lui.

Sans club depuis son départ du Havre le 30 juin dernier, un transfert en joueur libre faciliterait sans doute les négociations. Sauf que, selon certains échos, Sofiane Boufal, qui a 32 ans, privilégie l'option de terminer sa carrière en Europe. S'il change d'avis, cela ouvrira la voie à des négociations avec l'Espérance.

Deux préparateurs mentaux en renfort

Le staff technique s'est renforcé par deux préparateurs mentaux : Khalil Bouzaïene et Youssef Arnaz. Une avancée pour un club qui joue le haut niveau. Ce duo a déjà entamé ses fonctions.