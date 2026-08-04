Tunisie: Que s'est-il passé pour le dinar tunisien en juillet 2026 et pourquoi cela compte ?

Le dinar tunisien a enregistré une légère appréciation durant le mois de juillet 2026 par rapport au mois précédent, tout en demeurant sous pression comparativement au début de l'année, selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

D'après les indicateurs de change publiés par l'institution monétaire, la monnaie nationale s'est renforcée de 0,8% à fin juillet 2026 par rapport à fin juin, face à un panier regroupant les principales devises étrangères. Cette évolution traduit une amélioration ponctuelle de la valeur du dinar sur le marché des changes.

Cette progression intervient dans un contexte marqué par une amélioration des entrées en devises, notamment grâce aux recettes touristiques et aux transferts des Tunisiens résidant à l'étranger, deux sources essentielles de liquidités en monnaie étrangère pour l'économie nationale.

Un léger recul face à l'euro

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Malgré cette tendance globalement positive, le dinar a enregistré une légère dépréciation face à l'euro durant la même période. La monnaie nationale a ainsi reculé de 0,2% face à la devise européenne en juillet 2026.

Les cours de change affichés au 31 juillet 2026 indiquent que :

1 dollar américain s'échangeait contre 2,9375 dinars ;

1 euro valait 3,3813 dinars.

Depuis janvier, le dinar reste en territoire négatif

Sur l'ensemble des sept premiers mois de l'année 2026, l'évolution du dinar demeure toutefois moins favorable. La monnaie nationale a perdu une partie de sa valeur face aux principales devises internationales.

Selon les données de la BCT : le dinar a reculé de 1,3% face au dollar américain depuis le début de l'année ; il a diminué de 0,2% face à l'euro sur la même période.

Cette évolution reflète les pressions structurelles exercées sur la demande en devises, notamment en raison des besoins de financement des importations et des engagements extérieurs de la Tunisie.

Les réserves en devises couvrent 91 jours d'importation

Parallèlement à l'évolution du taux de change, les principaux indicateurs monétaires publiés par la Banque centrale font ressortir un niveau de réserves en devises de 23,111 milliards de dinars, correspondant à 91 jours d'importation.

Le volume du refinancement accordé par la BCT au système bancaire s'est établi à 10,899 milliards de dinars, tandis que les billets et pièces en circulation ont atteint 29,771 milliards de dinars.

Une amélioration à court terme, sans changement complet de tendance

L'évolution du mois de juillet traduit ainsi une reprise ponctuelle du dinar, soutenue par une meilleure mobilisation des ressources en devises, notamment durant la haute saison touristique.

Toutefois, cette amélioration reste limitée et ne marque pas encore un retournement durable de la tendance observée depuis le début de l'année. Le dinar demeure confronté à plusieurs facteurs de pression, notamment le niveau élevé des besoins en devises pour financer les importations et préserver les équilibres extérieurs.

En résumé, le dinar tunisien a repris légèrement son souffle en juillet 2026, mais il n'a pas encore effacé le recul enregistré depuis le début de l'année.