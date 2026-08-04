Tunisie: L'Étoile continue de dégraisser son effectif tout en le renforçant - Bâtir une équipe homogène

À l'Étoile, la quête d'un effectif compétitif et équilibré demeure une priorité, même dans un contexte économique défavorable. Les dirigeants étoilés poursuivent leur vaste chantier de restructuration avec une idée directrice : réduire l'effectif, alléger la masse salariale et ne conserver que les éléments de valeur.

Cette politique s'est traduite par le départ de plusieurs joueurs, qu'il s'agisse de jeunes envoyés acquérir du temps de jeu dans d'autres clubs ou de joueurs qui ne figurent pas dans les plans de Bracconi. Le message envoyé est clair : aucun élément n'est au-dessus de l'institution et seul le rendement sur le terrain permettra de gagner sa place. Le cas de Wajdi Kechrida, 34 ans, illustre parfaitement cette philosophie.

Après une période de tensions avec la direction, le latéral droit a finalement choisi d'apaiser la tension et repris les entraînements avec le groupe, affichant un profil bas.

Son retour constitue une bonne nouvelle pour le staff, qui pourra compter sur un joueur d'expérience appelé à encadrer les plus jeunes.

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Au rayon des départs, outre le trio algérien Ben Maâzouz, Ben Ahmed et Boutmène, Maher Ben Sghaïer a, lui aussi, décidé d'écourter son aventure à Sousse.

On parle également d'une offre non négligeable du Mouloudia d'Alger pour le Kenyan Alphonce Omija. Avec Smichi et Senghor, déceptions de la saison dernière tout comme Abid, ils font partie des joueurs transférables. Ces départs s'inscrivent dans une volonté de renouveler l'effectif et d'offrir davantage de responsabilités à de nouveaux éléments.

Ambrose et Diakhaté débarquent

Parallèlement, les recrutements se poursuivent (en attendant leur enregistrement après la levée de l'interdiction e recrutement). Le club a officialisé samedi la signature du milieu de terrain sénégalais Ousmane Yeri Diakhaté. Âgé de 23 ans, le longiligne milieu central, qui peut jouer milieu droit ou défensif, s'est engagé pour trois saisons, jusqu'au 30 juin 2029, en provenance de l'Ajel Rufisque, vice-champion du Sénégal.

Dans la même journée, le milieu défensif nigérian, Ambrose Ochigbo, a également rejoint les rangs étoilés pour 3 saisons en provenance d'Al Khor du Qatar, après avoir porté notamment les couleurs de l'ESZarzis. Avec les présences de Sangaré, Diawara, Senghor et Bah, l'ESS confirme son ouverture vers le marché subsaharien, devenu ces dernières années une source importante de talents capables d'apporter puissance physique, vitesse et qualité technique. Le mercato estival est toutefois loin d'être terminé.

D'autres mouvements, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, restent attendus avant la clôture du marché des transferts. Le staff technique souhaite disposer d'un groupe plus restreint mais plus homogène. En effet, Ghaïth Ouahabi, ancien espérantiste libre de droit, fait partie des prospections sur le marché des joueurs. Le joueur de l'USBG, Iyad Touis, suscite également l'intérêt du board de l'Etoile qui a proposé Diawara et Yassine Ben Abdallah en prêt comme monnaie d'échange.

Mais les Sudistes semblent peu enclins à accepter l'offre.

En bref, le coach Bracconi aura sans doute son mot à dire quant à l'intérêt des éventuelles recrues.

Des absents de marque

L'entame du championnat ne permettra cependant pas à l'entraîneur de disposer de toutes ses forces vives. Trois joueurs importants manqueront les premières journées : le défenseur Slim Khadhraoui ainsi que les attaquants Rayan Anen et Yassine Chaâbani, retenus avec la sélection nationale olympique appelée à disputer les Jeux méditerranéens à Tarente en Italie.

À ces absences programmées, pourraient s'ajouter les aléas habituels de la préparation estivale, notamment d'éventuelles blessures ou une condition physique encore insuffisante pour certains joueurs récemment intégrés.

Le calendrier n'a d'ailleurs pas épargné les Sahéliens, qui débuteront leur campagne par une affiche de prestige face à l'Espérance Sportive de Tunis, dauphin du championnat, la saison dernière.

Un test grandeur nature qui permettra d'évaluer rapidement le potentiel du nouveau groupe.

A l'Etoile, l'objectif est désormais de construire une équipe capable d'allier solidité défensive, créativité au milieu de terrain et efficacité offensive afin de jouer les premiers rôles en championnat.