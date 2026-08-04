Tunisie: Y aura-t-il un retour des coupures d'électricité durant le reste de l'été au pays ?

Alors qu'une source du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie affirmait dimanche que la Tunisie ne devrait plus recourir aux coupures d'électricité durant le reste de l'été, la STEG a annoncé, lundi 3 août, la possibilité de nouvelles coupures tournantes dans plusieurs régions du pays. Un nouveau signal qui relance les interrogations sur la stabilité du réseau électrique national durant les prochaines semaines.

La question reste donc ouverte : la Tunisie est-elle réellement sortie de la période de délestage ou doit-elle encore s'attendre à de nouvelles interruptions de courant durant l'été ?

En effet, dans un article publié le 2 août, la plateforme spécialisée dans l'énergie Attaqa.net, basée à Washington, avait rapporté les déclarations d'une source tunisienne affirmant que "le délestage périodique avait pris fin" et qu'aucun retour des coupures n'était prévu pour le reste de la saison estivale.

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Selon cette source, citée comme relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, cette décision s'expliquait notamment par l'amélioration des conditions météorologiques attendues jusqu'à la fin du mois d'août, avec des températures qui ne devraient pas dépasser les normales saisonnières, ainsi que par le programme de maintenance engagé par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

La même source avait également évoqué les efforts de la STEG pour assurer la continuité du service à travers des opérations de maintenance et de réparation réalisées de manière continue, tout en rassurant sur la stabilité de l'approvisionnement électrique.

Le rôle de l'Algérie dans l'équilibre électrique

Dans ce contexte, la question du soutien énergétique algérien avait également été évoquée. Selon les informations rapportées par Attaqa.net, la capacité d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Algérie s'élève à environ 600 mégawatts, mobilisée en fonction des besoins tunisiens et des conditions d'exploitation du réseau.

La source citée par la plateforme avait indiqué que l'Algérie demeure "coopérative et solidaire" avec la Tunisie, tout en précisant que la suspension temporaire de l'approvisionnement électrique durant les incendies enregistrés en Algérie était liée à des impératifs de sécurité du réseau. L'approvisionnement avait ensuite repris normalement.

La STEG annonce de nouvelles possibilités de délestage

Quelques heures seulement après ces assurances, la STEG a annoncé, lundi 3 août, qu'elle pourrait recourir à des coupures tournantes d'électricité entre midi et 17h00 dans plusieurs régions du pays, en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation.

L'entreprise publique a précisé que ces interruptions éventuelles seraient limitées dans le temps, avec une durée pouvant atteindre deux heures par zone, avant un rétablissement de l'alimentation électrique sans préavis. Les zones concernées sont susceptibles d'évoluer selon les contraintes d'exploitation du réseau.

Les régions susceptibles d'être touchées couvrent l'ensemble du territoire, du Grand Tunis au Nord, au Nord-Ouest, au Centre, à Sfax ainsi qu'aux régions du Sud et du Sud-Ouest.

Plusieurs semaines de délestage face aux pics de consommation

Cette nouvelle annonce intervient après plusieurs semaines marquées par des opérations de délestage électrique dans plusieurs régions tunisiennes. La STEG avait expliqué que ces coupures tournantes constituaient une mesure de protection visant à préserver l'équilibre du réseau face à une forte pression liée notamment à l'augmentation exceptionnelle de la demande durant les épisodes de forte chaleur.

Durant cette période, les pics de consommation ont été principalement alimentés par l'utilisation massive des équipements de climatisation, mettant le réseau électrique sous forte tension.

Si les températures ont connu une amélioration par rapport aux épisodes caniculaires les plus intenses, la situation demeure dépendante de plusieurs facteurs : évolution de la demande, disponibilité des moyens de production, conditions météorologiques et capacité du réseau à absorber les pics de consommation.

Par ailleurs, les énergies renouvelables continuent de progresser dans le mix électrique tunisien, mais leur contribution reste encore insuffisante pour répondre seules aux périodes de forte demande, notamment lors des pics de consommation résidentielle.

Ainsi, malgré l'annonce d'une fin du délestage rapportée dimanche, la décision de la STEG de maintenir la possibilité de coupures tournantes montre que le risque n'est pas totalement écarté. La question d'un retour des coupures d'électricité durant le reste de l'été reste donc tributaire de l'évolution quotidienne du réseau national.