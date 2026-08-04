Tunisie: SIAME - Le chiffre d'affaires recule de 11,6 % au premier semestre 2026, pénalisé par l'arrêt des exportations vers l'Irak

La Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Électriques (SIAME) a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions de dinars (MD) au premier semestre 2026, contre 22,6 MD un an plus tôt, soit un recul de 2,6 MD (-11,6 %).

Cette contraction résulte principalement de l'effondrement des ventes à l'export, partiellement compensé par la progression du marché local. Les ventes à l'export ont chuté de 3,7 MD, soit -45 %, par rapport au premier semestre 2025. Ce repli est imputable à l'arrêt provisoire des expéditions vers l'Irak, principal marché d'exportation de la société, en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le conflit ayant opposé l'Iran aux États-Unis a perturbé les flux commerciaux dans la région et entraîné un blocage des exportations de la société vers ce pays.

Sur le marché local, les ventes ont en revanche progressé de 1 MD, soit +7,2 %. Cette évolution résulte d'un effet de compensation entre deux dynamiques opposées : une hausse de 3,1 MD (+39,6 %) des ventes sur le segment privé, traduisant un regain de dynamisme, et une baisse de 2,1 MD (-31,8 %) des ventes à la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG). Ce repli s'explique par le décalage du calendrier d'exécution des nouveaux marchés, dont les livraisons sont désormais programmées au second semestre de l'exercice.

Sur le plan des investissements, la SIAME a engagé 2 MD au premier semestre 2026, contre 0,96 MD un an plus tôt, soit une progression de 1,1 MD (+109,8 %). Ces investissements se répartissent entre 538 mille dinars d'investissements matériels et 1,5 MD d'investissements immatériels.

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Concernant l'endettement, l'encours des engagements bancaires de la société s'est établi à 18,6 MD au 30 juin 2026, contre 20,7 MD au 31 décembre 2025, soit une baisse de 2,1 MD (-10 %). Cette diminution reflète les actions engagées par la société en vue d'optimiser son besoin en fonds de roulement (BFR).