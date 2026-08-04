Tunisie: Tabarka - Un élève décède après une électrocution dans un hôtel

Un élève originaire du gouvernorat de Jendouba est décédé dimanche après avoir été victime d'une électrocution dans un hôtel situé à Tabarka.

Selon Jawhara FM, la victime, inscrite en quatrième année sciences techniques au lycée 9 Avril de Jendouba, travaillait durant la saison estivale avec une troupe musicale afin de subvenir à ses besoins scolaires.

Selon les premières informations disponibles, le jeune homme était en train de préparer du matériel d'éclairage lorsqu'il a été victime d'une décharge électrique. Il a chuté dans la piscine de l'établissement. Malgré les tentatives de secours, il n'a pas pu être sauvé.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.