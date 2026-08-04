Tunisie: Éclipse solaire - Voici quand et où observer ce phénomène exceptionnel au pays

La Tunisie assistera, le 12 août prochain, à une éclipse partielle du Soleil qui coïncidera avec le coucher de l'astre. La Lune couvrira jusqu'à 59,3% du disque solaire, offrant un spectacle astronomique exceptionnel visible à l'horizon ouest, a indiqué Hichem Yahia, professeur d'encadrement scientifique à la Cité des sciences de Tunis.

Selon les précisions fournies par l'expert lors de son intervention sur diwan fm, l'éclipse débutera en Tunisie à 18h40, alors que le Soleil se situera à environ 6 degrés au-dessus de l'horizon.

Le phénomène atteindra son maximum vers 19h11, soit presque au moment du coucher du Soleil, avec une occultation d'environ 60% de la surface apparente du disque solaire par la Lune.

La fin de l'éclipse interviendra après le coucher du Soleil. Le phénomène sera ainsi classé en Tunisie parmi les éclipses dites « sous l'horizon », puisque le Soleil aura disparu avant l'achèvement de toutes les phases de l'événement astronomique.

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Une observation organisée à Sidi Mechreg-Sejnane

À cette occasion, la Cité des sciences de Tunis organisera une manifestation astronomique exceptionnelle sur le site de Sidi Mechreg-Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, choisi pour ses conditions d'observation favorables.

Ce site dispose notamment d'un horizon ouest entièrement dégagé sur la mer Méditerranée, ce qui en fait un emplacement privilégié pour suivre le phénomène au moment du coucher du Soleil.

Des lunettes spéciales d'observation seront distribuées gratuitement aux participants, tandis que les différentes étapes de l'éclipse seront suivies à travers des télescopes équipés de filtres solaires adaptés.

Des précautions indispensables

La Cité des sciences rappelle toutefois que l'observation directe du Soleil présente des risques pour la vue. Hichem Yahia a ainsi recommandé de ne jamais fixer l'astre sans équipements de protection appropriés.

Les observateurs devront utiliser exclusivement des lunettes homologuées pour l'observation des éclipses solaires ou des instruments équipés de filtres solaires spécialement conçus à cet effet. Les lunettes de soleil classiques ne permettent pas de protéger les yeux lors de ce type d'événement.

Cette éclipse partielle constituera ainsi un rendez-vous astronomique rare pour les passionnés du ciel et le grand public, à condition de respecter les règles de sécurité nécessaires.