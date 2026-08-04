Tunisie: Le CA change d'effectif et de profil - À la recherche d'un groupe compact et complémentaire

Pour diverses raisons, le CA de la prochaine saison sera différent de celui titré, du moins au niveau de l'allure et des cadors. Kanzari marquera son territoire par rapport à Benzarti.

C'est presque comme si le champion en titre redémarre une nouvelle saison avec un groupe si remanié. Pas de continuité technique après la fugue attendue de Faouzi Benzarti, pas de continuité aussi dans l'ossature de l'équipe après les départs de Chrifi, Ben Abda, Shili, Zemzmi ( soit la composante défensive) Chaouat, et celle probable d'autres éléments comme Ait Malek, Kinzumbi, Mesmari et peut-être Zaâlouni, le CA sera forcément différent la prochaine saison.

Et au moment où les recrutements se font à la peine et au gré des opportunités bon marché ( le CA n'a pas les moyens d'engager des sommes lourdes sur le mercato ou de payer de gros salaires en attendant de résorber encore les dettes de la fin de la saison, faute de bailleurs de fonds et d'idées intelligentes pour rentabiliser le potentiel de popularité), Maher Kanzari doit composer avec les moyens du bord, soit un effectif de joueurs bons, quelques individualités remarquables, mais aussi d'autres joueurs qui n'ont pas présenté ce qu'on attend d'eux.

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Le titre de champion gagné ne doit pas occulter les insuffisances techniques et de création de l'effectif, la saison dernière. C'était plutôt un CA efficace en défense, comptant sur un Chamekh qui a sauvé son équipe dans les matches décisifs, ainsi que sur la défense, que l'équipe a obtenu gain de cause. Cette saison, Kanzari sait bien que la version de Benzarti ne pourra pas aider l'équipe à avancer en championnat et en Afrique. Il attend quelques renforts, il travaille sur certains joueurs oubliés l'an dernier, et, surtout, il essaye de compter sur des jeunes qui peuvent apporter une plus-value technique.

Des noms comme Alain Kanté, un jeune pivot burkinabé qui peut être la révélation du « mercato interne », Tayachi, Jebali, Laâbidi, Zouabi ou Chouchene, sont pris aux petits soins par un Kanzari qui a la qualité de promouvoir les jeunes talents. Timide sur le mercato avec 4 arrivées jusqu'ici en attendant la 5e aujourd'hui ou demain, en la personne de Nkeng, attaquant du Stade Malien, le CA ne veut pas forcer les choses et faire des folies, question de réserver le fameux équilibre budgétaire.

Avec une politique d'austérité financière où la masse salariale est réduite et maîtrisée, les choix sur le mercato deviennent très restreints. Contrairement à son rival l'EST, le CA ne peut pas mettre le paquet et ramener de grands noms qui coûtent cher. La qualité se paye, les grands joueurs ne courent pas les rues, l'alternative donc sera de miser sur l'effectif actuel où plusieurs joueurs ont de qualités, mais qui n'ont pas encore exprimé leur talent.

Et l'alternative sera aussi de trouver des joueurs en fin de contrat qui apportent directement le plus. Cela demande beaucoup de suivi et d'attention sur le mercato, et surtout d'intelligence et de long souffle pour convaincre les joueurs ciblés de toucher un salaire raisonnable et non faramineux. Ce n'est pas quelque chose de rassurant car, au final, le CA pense encore à vendre des joueurs et n'a plus que 6 recrutements seniors possibles à faire.

Les cas Mesmari et Kinzumbi

Avec un lot de joueurs dont les contrats arrivent à échéance en juin prochain et qui n'ont pas renouvelé, le CA se trouve de plus en plus contrarié par cette pression contractuelle. Déjà, Ait Malek, Zaâlouni et Khadhraoui, convoités par des clubs arabes, n'ont qu'une année de contrat encore à honorer. Et vraisemblablement, l'un de ces trois joueurs va être cédé. Côté joueurs étrangers, Kinzumbi et Mesmari, ailiers qui n'ont pas beaucoup joué la saison dernière, peuvent aussi mettre les voiles.

Leur apport technique n'a pas été déterminant franchement, et leur cession peut permettre de financer l'arrivée d'autres étrangers de qualité. Pour le Libyen, il est en conflit avec les dirigeants, lui qui réclame une prime pas encore payée et qui n'a plus de relations conviviales avec sa direction. Pour le moment, Maher Kanzari attend l'arrivée de deux défenseurs, l'un tunisien, l'autre étranger (l'un d'eux a moins de 21 ans), d'un milieu défensif et d'un ou deux attaquants de couloir.

Pour l'attaquant de pointe, Kadida et Mansri seront utilisés pour compenser le départ de Chaouat. Et probablement, Nkeng sera l'attaquant de pointe la saison prochaine, lui qui n'est pas un vrai attaquant de surface mais plutôt un joueur de couloir et de mouvement qui peut jouer en pointe. Cette semaine sera très sensible au niveau du mercato, le temps presse avant le coup d'envoi du championnat.