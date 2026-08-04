Tunisie: Festival de Bizerte - Le concert de Rami Ayach annulé, les billets remboursables

Le concert de l'artiste libanais Rami Ayach, programmé mardi 4 août 2026 dans le cadre du Festival international de Bizerte, a été annulé, a annoncé lundi l'Association du Festival international de Bizerte.

Dans un communiqué, l'organisation a expliqué que cette décision intervient en raison d'un "événement urgent et indépendant de sa responsabilité", tout en assurant qu'elle demeure attachée au respect de son public et au bon déroulement de sa programmation dans les meilleures conditions de sérieux et de responsabilité.

L'association a également précisé les modalités de remboursement des billets. Les spectateurs ayant acheté des billets papier auprès des points de vente du festival peuvent récupérer leur montant directement auprès de l'administration du festival, située au théâtre de plein air, durant les horaires administratifs, de 10h00 à 17h00.

Pour les billets électroniques acquis via la plateforme Teskerti.tn le remboursement sera effectué directement à travers cette plateforme, selon les procédures en vigueur.

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Rami Ayach dénonce des "dépassements graves"

De son côté, Rami Ayach a présenté ses excuses à son public tunisien, affirmant que l'annulation du spectacle était liée à une situation " totalement indépendante" de sa volonté ainsi que de celle de la direction du festival.

Dans un communiqué, le chanteur libanais a attribué cette décision à une série de "graves manquements et dépassements" qu'il impute au promoteur chargé de l'organisation du concert.

Cette annulation rappelle un épisode similaire vécu par l'artiste en 2022. Son concert prévu le 13 août dans le cadre du Festival international de Bizerte avait déjà été annulé, avec le même promoteur, pour des raisons jugées proches de celles évoquées aujourd'hui.

Cette nouvelle décision intervient alors que le Festival international de Bizerte poursuit son édition 2026 avec une programmation artistique réunissant plusieurs artistes tunisiens et internationaux.