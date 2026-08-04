Tunisie: Prix des médicaments - Les hausses se limitent à 'quelques dinars', selon une source

La récente hausse des prix de certains médicaments importés ne concerne qu'un nombre limité de produits dont les tarifs étaient restés inchangés depuis plusieurs années. Cette révision vise avant tout à garantir la continuité de l'approvisionnement du marché tunisien et la disponibilité des traitements pour les patients.

Dans une déclaration à Diwan FM, lundi 3 août 2026, une source ayant requis l'anonymat a expliqué que les médicaments concernés sont des produits importés dont les prix n'avaient pas été actualisés depuis plusieurs années, alors même que leur coût a fortement augmenté sur les marchés internationaux et que les frais d'importation se sont alourdis.

Elle a précisé que, dans de nombreux cas, les augmentations se limitent à quelques dinars, voire à quelques millimes. Cette révision tarifaire n'a pas pour objectif de restreindre l'accès des citoyens aux traitements, mais de préserver la continuité de leur approvisionnement et d'éviter toute rupture de stock.

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La même source a indiqué que la Pharmacie centrale de Tunisie, sous la supervision du ministère de la Santé, suit de près la situation de l'approvisionnement en médicaments. Elle considère que la disponibilité des traitements et la continuité de leur distribution constituent une priorité nationale.

Selon cette source, la révision des prix a été décidée afin de permettre la poursuite de l'importation de ces médicaments et d'éviter toute perturbation du marché, tout en garantissant aux patients un accès régulier à leurs traitements.

Enfin, la source, qui a souhaité garder l'anonymat, a réaffirmé l'engagement de la Pharmacie centrale de Tunisie, en coordination avec le ministère de la Santé et les différents intervenants du secteur, à renforcer la sécurité pharmaceutique nationale et à garantir l'accès des citoyens aux médicaments dans les meilleures conditions. Elle a également appelé à faire preuve de vigilance face aux informations erronées et aux chiffres qu'elle juge éloignés de la réalité, tout en soulignant l'importance de la transparence dans la communication autour du système pharmaceutique national.