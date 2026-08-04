Tunisie: Harvard Medical School - Dr Samarra Badrouchi reçoit le prestigieux Gordon Williams Gold Medal Award

L'excellence académique tunisienne brille à l'international. Deux enseignantes-chercheuses de l'Université de Tunis El Manar (UTM) viennent d'être distinguées par la prestigieuse Harvard Medical School, où elles ont obtenu leur diplôme avec les félicitations du jury.

Le Dr Samarra Badrouchi, assistante hospitalo-universitaire en néphrologie à la Faculté de Médecine de Tunis et à l'Hôpital Charles Nicolle, ainsi que le Dr Olfa Messaoud, de l'Institut Pasteur de Tunis, ont achevé avec brio le programme de Master of Medical Sciences in Clinical Investigation.

Toutes deux avaient préalablement décroché la très sélective bourse Hazem Ben Gacem, un tremplin majeur pour la recherche médicale en Tunisie.

Une médaille d'or prestigieuse pour le Dr Samarra Badrouchi

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Le parcours s'achève sur une note particulièrement exceptionnelle pour le Dr Samarra Badrouchi, qui s'est vu attribuer le Gordon Williams Gold Medal Award (Class of 2026). Cette récompense, parmi les plus hautes distinctions délivrées par la Harvard Medical School, salue la major de promotion pour son excellence académique, son potentiel scientifique et sa contribution majeure à la recherche clinique.

À travers ce double succès, l'Université de Tunis El Manar et l'enseignement supérieur tunisien réaffirment le rayonnement et la qualité de la recherche médicale du pays sur la scène internationale.